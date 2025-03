Niente fiori sugli altari, Via crucis nelle chiese: la Quaresima in città 

Inizia domani, nell’austero segno delle Ceneri, il tempo di Quaresima, quaranta giorni nei quali il mondo cristiano si prepara a celebrare la Pasqua, cuore di tutto l’anno liturgico nel mistero della Passione, Morte e Resurrezione del Cristo.

Nel primo libro della Bibbia, si legge che il diluvio universale durò quaranta giorni e che Noè dovette attenderne poi altri quaranta prima di sbarcare dall’arca: primo richiamo all’acqua del Battesimo, sacramento della nuova creazione. E quaranta saranno gli anni di cammino, nel deserto, del popolo di Israele dalla schiavitù d’Egitto verso la Terra promessa, attraverso il Mar Rosso, un passaggio (in ebraico pesach ) che sarà la loro Pasqua.

Il colore viola

Per queste sette settimane (dove anche il sette è numero che indica perfezione e compiutezza) nelle chiese nessun fiore allieterà gli altari, sulla mensa un semplice lino, alla Messa non si cantano “Gloria” e “Alleluia” sino alla Veglia pasquale, nelle celebrazioni dominerà il severo colore viola dei paramenti del sacerdote: niente dovrà distrarre il fedele dall’ascolto della Parola di Dio, perché “tempo forte” di conversione e penitenza.

Per tutti i venerdì di Quaresima vige la regola, per gli adulti, dell’astinenza dalle carni mentre, in due sole giornate, Mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo, anche quella del digiuno.Una norma che si rifà alla pagina evangelica, quella delle Tentazioni di Gesù nel deserto dove, per quaranta giorni, sarà messo alla prova sulla sua missione di Salvatore. Avverte Papa Francesco che, l’uomo di oggi, più che astenersi dalla carne - alla fine anche una dolce privazione - è chiamato ad astenersi dal peccato e da ogni forma di male.

Nelle parrocchie

La solenne apertura della Quaresima avviene con l’imposizione delle ceneri sul capo dei fedeli: una celebrazione che, nella chiesa di San Mauro a Villanova, chiuderà anche il pellegrinaggio delle reliquie di san Salvatore da Horta nelle parrocchie cittadine e dell’hinterland. Anche la Chiesa, dunque, come l’antico Israele celebra questo tempo di Quaresima con momenti particolari, a cominciare - ogni venerdì - dalla pia pratica della Via Crucis. Nella chiesa di Sant’Efisio, ogni sabato alle 20, l’iniziativa legata al Giubileo della celebrazione dei Vespri della domenica con una meditazione di don Mario Ledda, cappellano dell’Arciconfraternita. E da giovedì, come da tradizione, inizieranno le prove per i cantori di San Giovanni e di San Giacomo a Villanova.

