Niente finale per Bolelli e Vavassori battuti a Torino 

TORINO. È sfumato il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di raggiungere la finalissima delle Atp Finals di Torino. In semifinale hanno perso contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henri Patten, numeri 2 del ranking. Il punteggio finale è stato 6-4 6-3. In entrambi i set il break è arrivato subito, sull'1-1, e gli azzurri sono sempre stati costretti a rincorrere. Hanno anche avuto alcune possibilità di ritornare in parità ma Heliovaara e Patten si sono dimostrati molto solidi al servizio e infallibili sotto rete. Oggi alle 15 in finale sfideranno i britannici Salsbury e Skupski.

«Oggi sono stati molto bravi gli avversari. Purtroppo siamo partiti due volte sotto e c'è stata anche un po' di sfortuna. Loro sono giocatori molto insidiosi. Per qualche punto ci resta l'amaro in bocca», ha detto ai microfoni di Raisport Andrea Vavassori dopo la sconfitta. «Se guardiamo dove ci trovavamo due mesi fa e un mese fa e adesso è una situazione diversa, quindi prendiamo tantissima fiducia da questo torneo». E Simone Bolelli aggiunge: «Portiamo comunque a casa due belle vittorie e una grandissima partita con i tedeschi. Grande merito comunque agli avversari». Adesso la Coppa Davis e da oggi saranno a Bologna: «Come sempre a testa alta. Ci portiamo dietro grande fiducia e un grande tennis».

