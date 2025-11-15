VaiOnline
Tennis.
16 novembre 2025 alle 00:17

Niente finale per Bolelli e Vavassori battuti a Torino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

TORINO. È sfumato il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di raggiungere la finalissima delle Atp Finals di Torino. In semifinale hanno perso contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henri Patten, numeri 2 del ranking. Il punteggio finale è stato 6-4 6-3. In entrambi i set il break è arrivato subito, sull'1-1, e gli azzurri sono sempre stati costretti a rincorrere. Hanno anche avuto alcune possibilità di ritornare in parità ma Heliovaara e Patten si sono dimostrati molto solidi al servizio e infallibili sotto rete. Oggi alle 15 in finale sfideranno i britannici Salsbury e Skupski.

«Oggi sono stati molto bravi gli avversari. Purtroppo siamo partiti due volte sotto e c'è stata anche un po' di sfortuna. Loro sono giocatori molto insidiosi. Per qualche punto ci resta l'amaro in bocca», ha detto ai microfoni di Raisport Andrea Vavassori dopo la sconfitta. «Se guardiamo dove ci trovavamo due mesi fa e un mese fa e adesso è una situazione diversa, quindi prendiamo tantissima fiducia da questo torneo». E Simone Bolelli aggiunge: «Portiamo comunque a casa due belle vittorie e una grandissima partita con i tedeschi. Grande merito comunque agli avversari». Adesso la Coppa Davis e da oggi saranno a Bologna: «Come sempre a testa alta. Ci portiamo dietro grande fiducia e un grande tennis».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda