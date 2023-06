Niente Festival, il vino resta in cantina 

Salta l'accordo fra associazioni e slitta a data da destinarsi il Bosa Wine Festival previsto per il 26 e 27 giugno. L'amministrazione media nel tentativo di salvare l'evento ma le posizioni appaiono lontane. L’associazione “Centro storico Sa Costa”, che ha sempre organizzato il festival del vino coinvolgendo alcune fra le cantine più importanti dell'Isola, quest’anno ha cercato di coinvolgere anche l’associazione che organizza con successo il Bosa beer fest con l’obiettivo di fare del Festival del vino un evento di più ampio respiro.

Lo strappo

«Abbiamo avviato i contatti - spiega il presidente di “Centro storico Sa Costa”, Giuseppe Sardara - Ma abbiamo preso atto che ci venivano imposte condizioni e scelte per noi non accettabili». Condizioni che riguardavano anche la gestione del marchio. Ma non solo, secondo Sardara «Si volevano imporre regole che già hanno provocato malumori a Bosa allorché sono state applicate in occasione dell'ultima Festa della birra». Come il braccialetto per accedere alle vie del centro dove si pensava di localizzare l'evento.

Il mancato accordo ha determinato l'annullamento del previsto Festival del Vino: «In realtà si tratta di un rinvio - continua Sardara - Stiamo pensando di realizzare l'evento a fine estate ed ovviamente da soli».

Il sindaco

«La buona volontà delle due associazioni di unire le forze per organizzare l'evento era e rimane encomiabile - dice il sindaco, Piero Casula – Non posso entrare nel merito dei loro rapporti ma spero che il dialogo tra loro riprenda e riescano ad organizzare l'evento superando le incomprensioni».

L’augurio

«Bosa ha bisogno dell'aiuto di tutti e di associazioni protagoniste nell'organizzazione di eventi - conclude il primo cittadino - Ad ogni modo spero che la manifestazione si faccia, superando i problemi logistici che l'associazione Sa Costa ha sempre evidenziato. Come amministrazione comunale diamo la disponibilità ad incontrare gli organizzatori e capire come realizzare il Wine Festival».

Ma per ora le due associazioni non hanno intenzione di brindare ad una ritrovata intesa e già si discute su chi dovrà pagare le migliaia di bicchieri con marchio dell'evento che sarebbero stati acquistati: «Noi non li abbiamo ordinati», precisa Giuseppe Sardara.

