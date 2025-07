Niente farmaco salvavita: ora Bartolazzi scrive all’Aifa  

«Ho provveduto oggi a firmare una richiesta urgente ad Aifa di importazione del farmaco ferrochelante Exjade (deferasirox)».

È stato necessario l’intervento dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi per provare a sbloccare una situazione critica per i talassemici sardi dopo che l’associazione ThalassAzione ha denunciato l’irreperibilità del farmaco in numerose farmacie ospedaliere e territoriali. «Il problema esiste e riguarda tutto il territorio nazionale, ma è la Sardegna ad essere maggiormente coinvolta, dato il carattere endemico della malattia nell'Isola», prosegue Bartolazzi. «Il farmaco è utilizzato nella terapia trasfusionale cronica, è dunque indispensabile per i talassemici sardi. Continueremo a farci parte attiva affinché la situazione si risolva al più presto», conclude Bartolazzi.

Con una lettera inviata il 9 luglio scorso, ThalassAzione aveva denunciato l’emergenza ed aveva definito la situazione «inaccettabile perché mette a rischio la salute e la vita stessa dei pazienti»

Il deferasirox è un farmaco fondamentale nella terapia trasfusionale cronica, in quanto consente di evitare l’accumulo tossico di ferro negli organi vitali, che altrimenti può portare a complicazioni gravi e potenzialmente letali. La sua assenza, anche solo per pochi giorni, compromette la sicurezza clinica del trattamento. «Ci stanno costringendo a scegliere tra trasfonderci e rischiare danni permanenti, o sospendere le trasfusioni. È disumano», aveva dichiarato un paziente.

