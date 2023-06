Niente farmacia sulla Costa Verde 

Mancano medici e farmacisti e sulla Costa Verde si prospetta un’altra stagione balneare senza la guardia turistica e senza farmacia. Al momento la sola certezza è la presenza dei volontari del 118 nel villaggio di Torre dei Corsari. C’è una sola dottoressa disponibile a prestare il suo servizio sul litorale di Arbus, gli altri due che hanno partecipato al bando della Asl di Sanluri si sono tirati indietro. L’assessore alla sanità del Comune, Sara Vacca, spera ancora di garantire un servizio importate come quello della sanità: «L’estate è appena entrata nel vivo. La speranza è l’ultima a morire».

I medici

Dalla fine della scorsa stagione estiva all’avvio della nuova, il timore che per il terzo anno consecutivo il servizio di guardia medica riservato ai turisti e ai villeggianti del litorale di Arbus, lungo 47 chilometri, con sei villaggi turistici, dove in estate aumenta vertiginosamente il numero della popolazione, ha accompagnato l’amministrazione alla ricerca di un progetto. «Dobbiamo riconoscere – dice Vacca – che l’azienda sanitaria si è attivata subito per arrivare puntuali all’appuntamento estivo al mare. Il problema è noto, non ci sono medici. Prima della pandemia le sedi turistiche erano due, una a Torre e l’altra Portu Maga. Impensabile che si possa ritornare al passato, ma almeno una sede va salvata». Vacca ricorda che i locali di Torre sono attrezzati e pronti ad accogliere i camici bianchi, ma è consapevole che «un solo dottore non può bastare. Un servizio per poche ore – soprattutto nei giorni con più bagnanti – non risolve il problema, certo è meglio di niente».

L’azienda sanitaria

Nei mesi scorsi, la Asl di Sanluri ha pubblicato un bando per la ricerca di medici da adibire proprio al servizio di Guardia medica turistica sull’unico litorale della Provincia del Medio Campidano. E proprio dalla Asl fanno sapere: «Sono pervenute tre domande, ma ha accettato solo una dottoressa. Il bando, comunque, è ancora aperto. Confidiamo che altri partecipino. Il fatto è che anche quest’anno, purtroppo, permane il problema della grave carenza di medici. Stiamo lavorando per trovare una soluzione». Quella che aspettano i tanti residenti nei mesi estivi. Intanto i volontari di Emergenza Soccorso di Guspini sono arrivati a Torre dei Corsari, in servizio dalle 8 alle 20 su tutto il litorale. Data l’assenza di un dispensario farmaceutico, sono disponibili ad acquistare le medicine e consegnarle agli interessati il giorno dopo la richiesta. È sufficiente prenotarsi.

La farmacia

L’apertura è ancora incerta. «Abbiamo chiesto – riferisce Vacca – la disponibilità ai farmacisti del territorio, non c’è stata. Una arriva da Terralba, in Provincia di Oristano, essendo una Provincia diversa dalla nostra occorre il via libera della Regione. Lo stiamo aspettando». Importate per chi ha bisogno di farmaci in una costa distante dai centri abitati, il più vicino è Guspini, 70 chilometri andata e ritorno.

