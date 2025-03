«Niente erbacce nei marciapiedi prima dell’estate» 

La tolleranza arriva a sette centimetri; superata quell’altezza l’erbaccia è “fuori norma”. E chi non la estirpa può essere multato. L’amministrazione comunale da ottobre 2023 sta tentando di eliminare le infestanti dai marciapiedi di città e frazioni. I risultati ancora non si vedono ma la Giunta Sanna è sicura: vinceremo la battaglia. Nell’attesa del trionfo, a oggi si registrano i fondi messi a correre (in 16 mesi oltre 200mila euro) e un servizio annuale affidato a una ditta per 120mila euro: primo intervento il 12 febbraio. A oggi però sono tanti i marciapiedi “trattati” (almeno secondo il calendario) che presentano più di una chiazza verde al di sopra dei 7 centimetri.

Il contratto

A leggere il “ Capitolato prestazionale per la gestione annuale del verde indesiderato in ambiente urbano, anche con l’utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida” e vedere lo stato generale dei 240 chilometri di marciapiedi che devono essere puliti, e mantenuti tali, qualcosa ancora non torna. Ma prima la premessa, fondamentale: «Negli ultimi anni, l’aumento della flora spontanea infestante, associato ad un maggior inquinamento ambientale, ha portato allo sviluppo di allergopatie più o meno gravi nei soggetti più deboli, oltre che ad avere città poco decorose», precisa Sara Angius, dirigente del settore Sviluppo del territorio che ha redatto il corposo quanto ottimo documento. Come dire, esiste un problema di decoro ma, soprattutto, di salute pubblica.

Per l’eliminazione delle infestanti si prevedono prodotti fitosanitari (o diserbanti naturali), diserbo meccanico (macchine di piccole e medie dimensioni) e quello manuale («l’estirpazione delle malerbe nelle aree di piccole dimensioni»). I prodotti chimici devono essere utilizzati solo in alcune zone («aree pavimentate delle piazze; marciapiedi e zanelle degli alberi; piste ciclo-pedonali; cigli stradali; spartitraffico; verde stradale e sue pertinenze»), solo con determinate attrezzature, l’area dove si interviene deve essere segnalata e recintata e il “tempo di rientro” (l’attesa prima che la zona trattata possa riaprirsi ai passanti) deve essere di tre ore (se si usano i micronizzatori basta un’ora). Ovviamente «gli interventi con il diserbante chimico vanno svolti da lunedì a venerdì dall’una alle 6».

Gli interventi

Il piano annuale nella zona C (quella dove si usano i prodotti chimici) prevede sei interventi, «meccanici e fitosanitari, che hanno lo scopo di eliminare le infestanti. L’erba non dovrà mai superare l’altezza massima di 7 centimetri. Gli sfalci meccanici dovranno essere subito rimossi una volta tagliati; l’erba diseccata a seguito di trattamento dovrà essere rimossa entro 15 giorni».

Informazioni

La ditta deve piazzare i cartelli di avviso dell’operazione almeno 48 ore prima dell'inizio del diserbo con «nome della stazione appaltante e logo, ditta appaltatrice, indicazione dell’intervento da effettuarsi, data e ora dell’intervento». Tutti i cittadini possono prendere visione delle strade dove verranno effettuate le operazioni sul sito www.sanitaambientale.it/diserbooristano/.

Le penali

«Qualora venga riscontrata la presenza di essenze arboree aventi altezza superiore a 7 centimetri e fino a 20 verrà comminata la penale di 35 centesimi per ogni metro lineare/giorno per marciapiedi, cigli stradali e base del cordolo del marciapiede o di 45 centesimi per metro quadrato/giorno per piazze, parcheggi e simili. Qualora venga riscontrata la presenza di erba più alta di 20 centimetri l’importo da detrarre verrà moltiplicata per 2», si precisa nel capitolato. Per la mancata sistemazione dei cartelli la multa arriva a 500 euro. Infine se l’erba secca non viene eliminata la penale è di 250 euro.

Lo stato

Il capitolato è utile per capire cosa deve essere fatto e a che punto è il servizio. E sono ancora tanti i marciapiedi regno delle infestanti, da via Sorgono alle vie Versilia, Monte Gonare, Milis, Olbia, Meucci, Gennargentu, Nuoro tanto per citarne alcune. Zone da trattare e modalità “dubbie”: in un caso nel cartello di avviso si leggeva che il “tempo di rientro” era di 10 minuti; in via Carbonia due giorni fa l’operatore stava diserbando alle 8.50 non curante di chi gli passava al fianco.

L’assessora

Maria Bonaria Zedda è convinta che alla fine i marciapiedi saranno puliti. «L'appalto consiste in 4 interventi, da realizzare in un anno. Attualmente si sta procedendo con l'eliminazione manuale delle erbe disseccate e di quelle che non hanno risentito dell'intervento chimico. Si è iniziato con la zona a sud di via Messina, da via Tempio a scendere fino a via Cagliari. Si è poi passati alla zona di Sa Rodia dove gli operi stanno intervenendo attualmente». Al momento l’assessora non vuole parlare di penali: «C’è da dire che quando sono stati consegnati i lavori, in svariate zone della città era presente erba infestante, talvolta di altezza notevole. Prima di valutare se sia il caso di applicare penali occorre dare all’impresa il tempo necessario per intervenire in tutta la città e frazioni». Certo è, precisa l’assessora, «che se i tempi dovessero dilatarsi, sarà compito e dovere dell’ufficio Ambiente intervenire per sanzionare eventuali inadempienze o interventi eseguiti in difformità dagli accordi. È evidente che se abbiamo programmato questa attività puntiamo all’eliminazione delle infestanti possibilmente prima dell’arrivo dei primi caldi, ed è nostro interesse pretendere il pieno rispetto del capitolato».

Infine un appello ai cittadini: «Tutti possono inviare segnalazioni all'ufficio Ambiente anche al numero 0783-791619/634».

