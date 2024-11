Niente energia elettrica per i lavori sulla rete La scuola di via Portogallo domani resta chiusa 

Dopo il ponte di Ognissanti, gli studenti della scuola media di via Portogallo a Pitz’e Serra, avranno un giorno di vacanza in più.Domani, a differenza degli altri studenti quartesi, non torneranno in classe.Lo stop alle lezioni è causato dall’annuncio dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica per i lavori sulla rete elettrica. La scuola riaprirà regolarmente martedì.

L’ordinanza è stata firmata dal dirigente del settore Giuseppe Corongiu. I lavori sulla rete elettrica vanno avanti da mesi con interruzioni programmate in diverse strade che nelle scorse settimane hanno costretto anche alla chiusura dei negozi.Vanno avanti anche i lavori di Enel distribuzione con scavi in diverse strade. All’incrocio con via Scarlatti e via Gramsci in attesa dei ripristini si è formato una buca. (g. da.)

