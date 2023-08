Niente energia elettrica  nello stabilimento balneare 

L’annuncio di 3 giorni di interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica a Coa Cuaddus, manda su tutte le furie il gestore dello stabilimento balneare “Penelope Coa Quaddus Beach”.

A innescare la miccia della protesta, il fatto che l’interruzione è stata disposta per un lavoro programmato che si sarebbe potuto realizzare in date ben diverse dal bel mezzo dell’estate. «Sembra che lo facciano per creare difficoltà a chi lavora - dice Claudio Rossi - cominciano oggi dalle 9 alle 16 e poi, sempre con lo stesso orario, staccheranno la corrente anche lunedì 9 e venerdì 11. Ma non è paradossale? Ci hanno comunicato che è per favorire la predisposizione della fibra. Ma non potevano farla nei mesi in cui in spiaggia non c’è nessuno e non si lavora?». Enel distribuzione, nei volantini fatti pervenire alle attività della località balneare non specifica nulla, se non l’interruzione del servizio elettrico e quindi dell’erogazione dell’energia elettrica di bassa tensione nelle località Coa Cuaddus, Canai e Torre Canai. «Per chi lavora è un dramma - precisa Claudio Rossi - ma la cosa peggiore è davvero il pensare che sembra fatto per creare difficoltà a chi da questo breve periodo dell’anno cerca di trarre il sostentamento che gli consenta di vivere e andare avanti per tutto l’anno. Tre giorni in piena estate, per loro non avrebbe fatto nessuna differenza, per noi, la differenza è sostanziale».

