Niente energia elettrica, domani lezioni sospese 

L’interruzione dell’energia elettrica chiude per un giorno la scuola dell’infanzia e primaria Infanzia Lieta. L’istituto salesiano Don Bosco di via Enrico Lai domani sospenderà le lezioni come stabilito con ordinanza sindacale.

La decisione è arrivata dopo la comunicazione da parte di E-Distribuzione dell’interruzione di energia elettrica nella zona di via Lai per mercoledì primo marzo dalle 9 alle 16. Da qui la richiesta del direttore dell’istituto salesiano Don Bosco di chiedere di poter tenere chiusa la scuola per domani. Impossibile ovviamente svolgere le attività didattiche senza energia elettrica. Da qui la firma dell’ordinanza da parte del sindaco Paolo Truzzu.

