Niente elicotteri per il Marganai 

«In caso di incendio le conseguenze per la foresta del Marganai rischiano di essere devastanti anche perché per la prima volta non potremo contare sull’elicottero della forestale che fino alla stagione scorsa faceva base proprio a Marganai ed ora arriverà, in caso di bisogno, da Pula. È assolutamente necessario che la Regione intervenga subito, colmando le grosse lacune di uomini e mezzi che le stesse forze antincendio stanno segnalando».

L’assessore all’Ambiente di Domusnovas Stefano Soru lancia l’allarme in vista della stagione estiva dopo l’incontro tra l’amministrazione comunale e il corpo forestale di Iglesias al quale hanno preso parte anche la polizia municipale e la protezione civile (Adavd) domusnovese. «Data la situazione - spiega l’assessore all’Ambiente - il comandante Vasco Mura ha chiesto una collaborazione ancor più stretta alla polizia municipale ed alle nostre associazioni. Così come auspicato dalla stessa forestale invieremo una specifica richiesta alla Regione ma mi appello, inoltre, a tutti i cittadini affinché mettano in atto nei terreni privati e nelle relative pertinenze tutte le prevenzioni antincendio». Il Comune ha già emesso la relativa ordinanza che entrerà in vigore dal primo giugno. Nell’incontro si è parlato anche delle sbarre di Forestas sempre abbassate che negano l’accesso a vari terreni demaniali domunovesi e fanno aumentare i rischi in caso di incendi: «Una situazione assurda che abbiamo chiesto più volte di sanare, - sbotta Soru - siamo disponibili ad accollarci ogni onere ma quelle sbarre devono assolutamente restare sollevate. C’è un enorme patrimonio boschivo da preservare».

