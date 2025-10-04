Niente droni sul Consorzio 

«Stop assoluto ai droni nei cieli sopra al Consorzio industriale provinciale del Medio Campidano: cosa succede?»: i consiglieri di minoranza di Villacidro, Antonio Muscas e Giancarlo Carboni, hanno interrogato il sindaco, Federico Sollai, e il presidente del Consorzio, Enrico Caboni, sulla zona interdetta al volo. «L’interrogazione - precisano i firmatari - si è resa necessaria per ottenere risposte ufficiali in merito alle motivazioni che hanno portato all’istituzione di queste aree proibite». E mentre in una nota ufficiale il vertice dell’ente industriale risponde di avere «avviato le necessarie verifiche», il primo cittadino ricorda che «il proprietario della struttura è il Consorzio». Non ha dubbi Paolo Orrù, villacidrese e amante del volo libero stavolta non quello dei droni, ma quello con il parapendio: «Da molto tempo ormai, a Villacidro, nella valle del rio Leni non posso sorvolare col parapendio, come pure nella zona di Gutturu Fenegu, al confine con Gonnosfanadiga. Il divieto è dovuto al volo di bassa quota di aerei ed elicotteri, si vedono ad occhio nudo, soprattutto si sentono, basta osservare le zone».

L’interrogazione

«Persone che utilizzano i droni - racconta Muscas - ci hanno chiesto come mai da tempo nell’area del Consorzio questi fossero proibiti. Ignari di tutto abbiamo cercato di chiarirci le idee». Il primo passo è stata un’indagine su internet dove il portale D-Flight gestito dall’ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), ha fornito le risposte. «Tramite diverse mappe – prosegue Muscas – abbiamo appreso che l’intera superficie della zona industriale di Villacidro è completamente interdetta a queste apparecchiature, contrassegnata da un disco rosso con la scritta zona Consorzio industriale provinciale Medio Campidano. A quel punto abbiamo interrogato il sindaco durante l’ultimo Consiglio comunale. È apparso anomalo che non ne fosse a conoscenza, essendo l’amministrazione socia dell’ente, rappresentata da un delegato». Sempre dalla rete, tra le aree col bollino rosso figurano poli industriali strategici. Dunque l’interrogazione: «Corrisponde al vero che, come sostenuto da voci sempre più insistenti, nell’area si svolgono attività legate al settore bellico-militare?».

Gli enti

«Dagli atti in nostro possesso - fanno sapere dal Consorzio - non risultano comunicazioni ufficiali né indicazioni formali che istituiscano o confermino le interdizioni al volo. Avvieremo le verifiche, chiedendo chiarimenti alle autorità preposte alla gestione dello spazio aereo e agli organismi di controllo. I cittadini e gli operatori economici interessati verranno subito informati». Sollai precisa: «Ho chiesto al Consorzio, in qualità di proprietario e gestore dell’area industriale, di verificare con l’Enac il motivo di tale divieto. Per il momento non ho avuto alcuna risposta».

RIPRODUZIONE RISERVATA