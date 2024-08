Niente dissuasori, le auto sfrattano i pedoni   

Sono stati eliminati da circa un anno per consentire alcuni lavori nella zona, e da allora non sono mai stati rimessi al loro posto.

Proteste, in via XX Settembre, per l’assenza dei dissuasori che delimitano il passaggio per i pedoni. Un problema soprattutto per i disabili in carrozzina, ma anche per le tante anziane con il carrellino della spesa, costrette a passare tra le auto che sfrecciano a tutta velocità.Tra l’altro, via XX Settembre è una delle poche strade dove i paletti in ferro sono ancora presenti, anche se a macchia di leopardo. In altre zone infatti, come via Bonaria, questi dispositivi di sicurezza erano stati tolti per consentire i lavori di sistemazione del nuovo asfalto, e, nonostante appelli e proteste, mai riposizionati.Così accade quello che tutti temevano. Il passaggio per i pedoni, tracciato solo con la segnaletica a terra, è utilizzato tutti i giorni e a tutte le ore come un parcheggio improvvisato, e ai pedoni non resta altro da fare che passare in mezzo alla strada. Stessa scena anche in via Porcu, nel secondo tratto dopo il mercato andando verso via San Francesco; e in via Garibaldi, dove dei dissuasori non c’è più traccia da tempo. E qui le auto sfrecciano anche a velocità elevata, con il rischio di mettere sotto chi va a piedi, o finendo addosso alle macchine in sosta, come successo più volte. ( g. da. )

