Niente discarica, edili in guerra 

«Adesso basta. Servono risposte urgenti». È un coro unanime quello degli operatori e artigiani del settore edile che ieri sera alle 18 si sono riuniti nel Centro commerciale di Biscollai, per programmare una strategia comune che riporti Nuoro, capoluogo di Provincia, ad avere una discarica per inerti operativa. Chiedono un incontro urgente con il commissario del Comune Giovanni Pirisi, ma soprattutto risposte immediate. Perché la discarica di Su Berrinau, che era in deroga da sei anni, è stata chiusa dal primo luglio, e ancora non si vedono alternative. Nel mentre, per tutti gli imprenditori edili è diventato impossibile smaltire gli inerti, se non con costi che lievitano e stanno mettendo in ginocchio il comparto.

Pronti a tutto

Arrabbiati e pronti a bloccare la città con i furgoni. Gli edili (ma gli stessi problemi li hanno le vetrerie, gli autotrasportatori) hanno il vaso colmo. E chiedono risposte. «Non possiamo aspettare l’elezione di un sindaco, questa situazione si è incancrenita. Che la discarica andava chiusa si sapeva da tempo», dice qualcuno dall’assemblea. Thomas Frongia, autotrasportatore che fa movimento terra, spiega le difficoltà «di chi deve eseguire dei lavori e pagare in anticipo gli oneri della discarica. Per mille metri cubi se si vuole ritirare la concessione edilizia si anticipano 9 mila euro al Comune. Ma poi non posso portarli in discarica. Per portarli a 50 chilometri di distanza me ne servono altri 30 mila». Anche Nico Cadoni, edile, rincara: «Chiediamo un incontro immediato col Comune per trovare soluzioni; il comparto si sta bloccando». Graziano Orani rivela: «Abbiamo saputo che il Comune sta lavorando per ottenere un finanziamento regionale per una nuova discarica, ma poi si dovrà individuare il sito, fare il progetto, andando liscio ci vorranno cinque anni. Ora è fondamentale incontrare il Comune e capire come si può ovviare». Marco Lai è più diretto: «Abbiamo le spese di conferimento quintuplicate, se hanno chiuso la discarica non è un nostro problema, ci aiutino restituendo il costo del viaggio». Graziano Pintori evidenzia: «Il problema è che la gran parte di noi, per conferire, deve andare a Siniscola, e ha furgoni che possono portare mezzo metro cubo. Così non riusciamo a lavorare».

La proposta

Dal tavolo la proposta: «Si trovi la soluzione chiedendo un deposito momentaneo d’urgenza alla Provincia, nell’ecocentro di Partosardo». Dalle associazioni massima attenzione. La Cna Nuoro, che per prima aveva sollevato il problema col presidente Giuseppe Zizzi, ribadisce: «La mancata riapertura del sito per lo smaltimento inerti è un problema. La Cna si fa portavoce delle imprese che hanno assoluta necessità, per poter lavorare, dell’individuazione da parte del Comune di un sito idoneo».

Al tavolo ieri anche l’Ance e la Cassa edile: «Abbiamo chiesto un incontro al commissario, sappiamo che la situazione è molto grave e lui è stato costretto a chiudere la discarica».

