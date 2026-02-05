«Niente deroga, caschetti in pista» 

Se qualcuno aveva ancora dubbi e nutriva speranze, eccolo servito. Il colpo di grazia arriva nero su bianco: una circolare del prefetto, inviata a tutti i sindaci dell’Oristanese, per chiedere «un’univoca e corretta applicazione del decreto Abodi». Niente deroghe né pass in nome di tradizioni secolari. E, a dieci giorni dalla Sartiglia e sa Carrela ‘e Nanti, l’intervento di Salvatore Angieri segna uno stop netto a pareri legali e possibili interpretazioni della norma: nelle manifestazioni pubbliche con l’impiego di cavalli, svolte al di fuori dei percorsi autorizzati, particolarmente frequenti a Carnevale (ma non solo e quindi rientra anche l’Ardia), sono obbligatori caschetti e paraschiena per i cavalieri. Il caso, intanto, diventa politico mentre i cavalieri oggi si riuniranno in assemblea.

Pugno duro

Il prefetto lo aveva annunciato a novembre, dieci giorni fa ha chiarito la sua posizione dalle pagine de L’Unione Sarda e ieri ha sgombrato definitivamente il campo dai dubbi ribadendo «la necessità del rispetto dell’articolo 5, comma 9, che prevede l’obbligo per i cavalieri di indossare i dispositivi di protezione per il capo e il corpo». E vengono tirati in ballo i sindaci «invitati a disporre affinché gli organizzatori provvedano perché le modalità di svolgimento delle manifestazioni risultino pienamente conformi al decreto interministeriale». Infine viene precisato che le Commissioni di vigilanza pubblico spettacolo non possono derogare alla legge. Un’ulteriore chiusura a possibili escamotage per salvare la tradizione.

La polemica

E intanto si infiamma la polemica. La minoranza denuncia «l’inerzia e l’incapacità politica della Giunta Sanna nella gestione di una situazione che ha superato il limite della decenza amministrativa», sostengono i consiglieri che subito sferzano l’affondo. «L’aspetto più grottesco è che l’esecutivo Sanna è espressione dello stesso colore politico del governo nazionale che ha varato il decreto Abodi – aggiungono - Nonostante il presunto “filo diretto” con Roma, il sindaco e i suoi assessori per mesi hanno avuto la possibilità di interloquire con i loro referenti di centrodestra al governo per ottenere deroghe o correttivi; invece si è arrivati a oggi riducendosi a elemosinare soluzioni d’urgenza che potevano essere pianificate un anno fa». La minoranza insiste sul fatto che caschetti e corpetti snaturerebbero la tradizione: «Perché non si è aperto per tempo un tavolo tecnico con il Ministero per salvare l’integrità delle maschere e dei costumi? Il decreto è in vigore dal marzo 2025, non c’è stata nessuna programmazione». Poi un cenno ai biglietti messi in vendita dalla Fondazione Oristano «si vendono posti per una giostra che non si sa ancora come (e se) verrà corsa – ripetono – È un azzardo morale: si incassano soldi senza poter garantire lo spettacolo promesso, esponendo l'Ente a possibili contenziosi e a una figura barbina di livello internazionale». I consiglieri di minoranza insistono poi sulle centinaia di migliaia di euro già spese. «I Gremi hanno onorato i loro impegni, i cavalieri hanno investito risorse e sacrifici, la macchina logistica è partita. Chi pagherà il conto di questo disastro se la mediazione dell’ultimo minuto dovesse fallire? La Giunta sta giocando d’azzardo con la storia e l’economia di Oristano».

RIPRODUZIONE RISERVATA