niente da fare per l’olbia davanti all’atletico lodigiani 

Atletico Lodigiani 2
Olbia 0
Atletico Lodigiani (4-3-1-2) : Serban; Bigi, Sini, Costantini, Paolelli (34’ st Battisti); Spinozzi, Botta (44’ st Morgantini), Ruggeri (22’ st Calderoni); Esposito (40’ st Fiore); Iuliano (22’ st Voncina), Coulibaly. In panchina Grujicic, Moreschini, Di Blasio, Pulcini. Allenatore Mariotti.
Olbia (3-5-2) : Viscovo; Anelli (13’ st Furtado), Congiu (22’ st Buschiazzo), M. Perrone; Cubeddu (10’ st Islam), Saggia, Biancu, Cabrera (10’ st Petrone), Putzu; Ragatzu, Deiana Testoni (31’ st Santi). In panchina S. Perrone, Moretti, Di Lazzaro, Cassitta. Allenatore Livieri.
Arbitro : Rossiello di Molfetta.
Reti : st 20’ Coulibaly, 37’ Botta.
Note : espulsi dalla panchina al 44’ st Mariotti e l’allenatore in seconda dell’Olbia Isoni; espulso Furtado al 46’ st. Ammoniti Coulibaly, Bigi, Paolelli (AL), Deiana Testoni, Cubeddu, Anelli, Cabrera e Petrone (O). Recupero: 2’ pt-5’ st. Spettatori 237.
Lodigiani. Olbia piegata 2-0 dall’Atletico Lodigiani nella trasferta della 4ª giornata di ritorno di Serie D. La crisi dei bianchi, alla sesta sconfitta nelle ultime dodici partite e a secco di successi da tre mesi, è sempre più nera.
Allo stadio Francesca Gianni di Roma la squadra di Livieri offre una prestazione opaca che paga nella ripresa, quando viene trafitta al 20’ da Coulibaly su ripartenza e al 37’ da Botta. Tra un gol e l’altro i capitolini si permettono il lusso di sbagliare un rigore con Sini, che al 27’ spara alle stelle il penalty per il fallo di Petrone su Voncini.
