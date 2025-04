niente da fare per l’atletico uri perde col trastevere ed è nei guai 

trastevere 3

atletico uri 1

Trastevere (3-4-3) : Zandri; Giordani, Fragnelli (1' st D'Incoronato, Iacoponi; Staffa, Massimo cap, Ferrante, Crescenzo; Angelilli, Scaffidi, Lorusso (40' st D'Alessandris). A disposizione Lazzarini, Angeloni, Compagnone, Ferri, Calderoni, Cavaliere, Cianfriglia. Allenatore Marco Bernardini.

Atletico Uri (4-4-2) : Bortoletto; Ravot (13' st Fiorelli), Rosseti, Piacente, Fadda (23' st Scanu); Pisano, Federico Piga, Melis (28' st Carlo Piga), Tuveri (13' st Anedda); De Cenco (34' st Cicarevic), Demarcus. A disposizione Cherchi, Dore, Jah, Tognoni. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Montevergine di Ragusa.

Reti : pt 9’ Lorusso, 10’ Demarcus; st 9’ Lorusso, 22’ Scaffidi.

Note : ammonito Piacente (A).



Roma. L'Atletico Uri torna da Roma con una sconfitta per 3-1. Inizio subito acceso al Trastevere Stadium, con i padroni di casa che passano in vantaggio al 9' con Lorusso, che trova il tap-in vincente dopo il palo di Crescenzo. Un giro di lancette dopo, Fadda mette in mezzo dalla sinistra e Demarcus non si fa pregare per firmare il pari.

Buone trame ospiti, con De Cenco, Pisano e Melis che sfiorano la rete, in un occasione Giordani salva sulla linea, mentre il palo dice di no a Ravot. Al 54', il nuovo entrato D'Incoronato parte dalla propria metà campo e tocca in mezzo per Lorusso, che sottomisura firma la doppietta personale. Al 67', D'Incoronato innesca ancora Lorusso, Bortoletto lo contrasta, ma non può niente con il tocco da due passi di Scaffidi, che chiude il match.



