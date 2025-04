Niente da fare per la Virtus e il San Salvatore 

Apu Udine 86

Virtus Cagliari 61

Delser Crich Udine : Penna 7, Bacchini 10, Gianolla 18, Cancelli 19, Bianchi 13, Bovenzi ne, Sasso 6, Agostini, Casella, Gregori 13. Allenatore Riga

Sardegna Marmi CA : Valt- cheva 6, Cadoni, Trozzola 11, Pellegrini Bettoli, El Habbab 26, Peric 2, Gallus 5, Pasolini, Podda 9, Anedda 2. All. Staico

Parziali : 25-15; 44-32; 62-42



Inizia con una netta battuta d’arresto il cammino della Sardegna Marmi nei playoff di Serie A2 Femminile. Al PalaCarnera, le cagliaritane non riescono a reggere la forza d’urto dell’Apu Udine, vittoriosa per 86-61 al termine di una gara sempre in controllo.

Dopo i primi 6 minuti di equilibrio, le friulane hanno preso in mano le redini del match nel finale di primo periodo con un break di 13-0 che è valso la doppia cifra di vantaggio al 10’. Nonostante l’intraprendenza di El Habbab, le padrone di casa hanno progressivamente ampliato il margine di vantaggio, guadagnandosi il match point da sfruttare mercoledì (ore 17) al PalaRestivo. ( ro.r. )

