Niente da fare per Jessica Piredda: via da “MasterChef”  

Capesante per conquistare un posto a “MasterChef”, prima con una afregula con la u» e poi scottate con agretti e riduzione di mirtilli. La Sardegna torna nel cooking show di Sky grazie a Jessica Piredda, cuoca provetta di Nuxis. «Se non sai dove trovarmi cercami in cucina», scrive su Instagram, condividendo i manicaretti che prepara per il marito e il figlio. Ma mettersi ai fornelli davanti ai tre severi giudici della quindicesima edizione di “MasterChef” è un altro paio di maniche. Ci pensa subito Antonino Cannavacciuolo a metterla in difficoltà: «Stai facendo uno spezzatino di capesante?». Jessica tiene botta, concentrata. E la fregula, con gamberi e conchigliacci, cattura lo chef Giorgio Locatelli, soprattutto per la capasanta «che si scioglie in bocca». Sì anche da Bruno Barbieri ma le tocca il Creative Test. E qui l’ingrediente nascosto sono proprio le capesante, da abbinare con verde (agretti), bianco (fonduta di brie) e viola (mirtilli). Niente da fare: il grembiule bianco resta un sogno. E mentre Jessica torna a casa dalla sua famiglia, l’Isola è ancora protagonista: Cagliari e il Bastione di Saint Remy saranno il set di una delle prossime fasi del programma.



