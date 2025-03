Niente da fare con il lodigiani: la cos capitola 

Atletico Lodigiani 3

Atletico Lodigiani (4-4-2) : Ermini, Paolelli, Ruggeri (42’ st Spinozzi), Pulcini, Perrotta, Tirelli (40’ st Falilò), Tarantino, Sebastiani (1’ st Lancioni), Marcheggiani, Sini, Petti. In panchina Stancapiano, Colasurdo, Armini, Malvetusto, Barboni, Frediani, Ousfar. Allenatore Vincenzo Feola.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris (17’ st Xaxa), Rossi, Severgnini, Piseddu (38’ st Boi), Ladu, E. Loi (20’ st A. Loi, 34’ st Demontis), Morlando, Calabrese (17’ st Romano), Derbali, Mattia Floris, Pinna. In panchina Boi, Concas, Catapano, Sulis, Mameli. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Sabri Ismail della sezione di Rovereto.

Reti : st 11’ Sini, 27’ Marcheggiani, 40’ Lancioni, 49’ Pinna.

Note : ammoniti Rossi, Paolelli, Derbali; recupero 3’ pt e 6’ st.

Roma. Pesante sconfitta per la Costa Orientale Sarda nello scontro diretto con l’Atletico Lodigiani. Continua il mal di trasferta per i gialloblù in questo girone di ritorno (solo un punto nelle quattro partite esterne) e sfuma il sorpasso sui laziali, che invece allungano in classifica. Rossi e compagni scivolano nuovamente in zona retrocessione diretta, a cinque lunghezze da quella salvezza.

Pronti via e Calabrese ci prova dalla distanza, palla sul fondo. Al 26’ la Cos reclama un rigore per un presunto fallo sullo stesso Calabrese. Al 36’ angolo di Mattia Floris, incornata di Severgnini, palla di poco sul fondo. Al 41’ punizione insidiosa di Ladu, la sfera sorvola la traversa. In pieno recupero altra occasione per la Cos: Pinna seve Loi che da buona posizione non trova lo specchio.

Nella ripresa buon avvio dei padroni di casa che all’11’ sbloccano il risultato con una precisa punizione dal limite di Sini. Al 15’ punizione di Marcheggiani, Floris salva con la complicità della traversa. Al 27’ il raddoppio dei laziali con Marcheggiani che, indisturbato sulla sinistra, con un diagonale trafigge l’incolpevole Xaxa. Al 31’ conclusione di Lancioni che fa la barba al palo. Al 40’ il tris di Lancioni su cross di Pulcini. Al 49’ deviazione aerea di Romano, palla sulla traversa, sulla ribattuta del legno Pinna insacca.

