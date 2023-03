«Niente cozze nella Terza peschiera» 

La triste conta ogni mattina, a cui è seguito l’allarme lanciato dal presidente Antonio Loi: «Non c’è nemmeno una cozza nella Terza peschiera». Il Consorzio delle cooperative riunite della pesca di Marceddì registra per la prima volta nella sua storia la perdita di uno dei prodotti più ricercati.

L’allarme

«L’anno scorso i filoni dove venivano allevate le cozze erano migliaia, c’era anche uno spazio della peschiera adibito alla crescita naturale», ricorda Loi, che prosegue con un’allarmante previsione: «Perderemo tonnellate di prodotto, che l’anno scorso ha portato 200mila euro di fatturato».

«A maggio avremmo potuto raccogliere quintali di cozze – prosegue Loi – Solitamente ne pescavamo un massimo di 20 quintali al giorno». Una batosta per un consorzio che conta nove cooperative riunite di 114 soci, che opera all’interno di 2.600 ettari di laguna di Marceddì e registra ogni anno circa cinque milioni di euro di fatturato, di cui un milione nel solo specchio d’acqua di Corru S’Ittiri, ricco di vongole veraci.

I rischi

I rischi potrebbero aumentare con l’arrivo dell’estate. La disponibilità di pescato della Terza peschiera – orate, spigole, anguille, ghiozzi – potrebbe ridursi drasticamente, con l’innalzamento delle temperature e con un problema che si protrae da anni, la mancanza di un adeguato riciclo dell’acqua.

«La causa è il ponte che collega Marceddì a Sant’Antonio di Santadi costruito negli anni Ottanta – accusa Loi – per me è una vera e propria diga che impedisce l’ossigenazione dell’acqua e la crescita di piante come la posidonia, alimento per alcuni pesci».

«Per mettere fine a questo problema, è necessario che si realizzino al più presto nuove finestrelle di passaggio dell’acqua, per non mandare in fermentazione la Terza peschiera», propone il presidente del Consorzio.

Cantiere bloccato

I pescatori attendono l’avvio dei lavori di ammodernamento del ponte, che sarebbero dovuti iniziare lo scorso 9 gennaio, con l’installazione di un semaforo per il transito dei veicoli a senso unico alternato. Lavori da tre mesi rinviati a causa di un ritardo che, come ha specificato più volte il sindaco Sandro Pili, «È imputato a problemi di tipo burocratico dell’impresa».

«Abbiamo parlato con il direttore dei lavori, ci ha assicurato l’inizio dei lavori a breve», fa sapere il primo cittadino. Dal Comune arriva anche l’impegno di velocizzare l’apertura di nuovi varchi per consentire un maggior flusso dell’acqua. «La soluzione del problema delle feritoie era stata inserita nel secondo lotto, ora stiamo valutando di includerla nel primo lotto. Dobbiamo ancora stabilire quando verranno fatti questi interventi», anticipa Pili.

«Ben vengano i lavori sul ponte, ma l’importante è che si intervenga presto per salvare l’economia locale. La Terza peschiera ha un potenziale superiore di gran lunga al compendio di Corru S’Ittiri», commenta infine Antonio Loi.

