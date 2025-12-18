Niente corrente elettrica, ieri chiuso lo “Scano” 

Costanti interruzioni di corrente e problemi alla linea elettrica nella zona sud di Monserrato: ieri mattina le lezioni all’istituto tecnico Scano in via Cesare Cabras sono state annullate e la scuola è rimasta chiusa.

Il disagio è stato annunciato con una breve nota pubblicata sul sito dell’istituto. I problemi sono cominciati mercoledì sera, quando gran parte di via Cabras è rimasta al buio, compresi i campi e la palestra del polo sportivo del Comparto 8. Criticità che si sono protratte fino a ieri mattina, lasciando senza corrente anche la caserma della polizia locale di via Giuseppe Zuddas. L'amministrazione fa sapere di aver interessato l’Enel – che in via Cabras porta avanti da settimane un intervento di potenziamento della linea elettrica – per identificare le cause. In serata l’Enel è intervenuta in via Decio Mure: pare che il problema sia da riferire a una dorsale elettrica nel centro città. La soluzione viene comunque garantita. (d. l.)

