«Niente controlli, i posteggioccupati dai non residenti» 

Il Comitato dei residenti di Stampace di nuovo sul piede di guerra. «Dopo quasi 3 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza comunale che ha concesso i parcheggi per i residenti dalle 20 alle 08 constatiamo che l’ordinanza che avrebbe potuto avere dei benefici per i residenti si è rilevata inutile a causa dei mancati controlli da parte della polizia locale», afferma Adolfo Costa, rappresentante del comitato. «Abbiamo inviato una Pec chiedendo chiarimenti al comandante Gianbattista Marotto, che non ha neanche risposto. Chiediamo con fermezza un intervento delle autorità competenti, ravvisando una omissione di atti d’ufficio».

