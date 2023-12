Niente controlli ai donatori dopo la raccolta del sangue  

Per incentivare la donazione, oltre all’omaggio delle stelle di Natale, avevano promesso elettrocardiogrammi gratuiti per i partecipanti alla raccolta sangue di sabato ma dopo aver compiuto tutti gli sforzi necessari per venire incontro alle tante esigenze della Asl hanno dovuto allargare le braccia e spiegare ai tanti donatori convenuti di non poterli effettuare.

C’è grossa amarezza e una certa dose d’indignazione nelle parole del presidente della Fidas Domusnovas Gianluigi Loi al termine della raccolta che ha comunque permesso di raggranellare 22 sacche di sangue. Diverse mail, plurime autorizzazioni, favori vari richiesti a società ed associazioni, e persino il cambio di sede (dall’abituale piazza Matteotti ai locali al chiuso della “Residenza del Parco” di via Firenze) che ha comportato nuova stampa e redistribuzione dei volantini di avviso, non sono serviti: inizialmente d’accordo, ad un giorno e mezzo dalla raccolta la Asl ha comunicato di non poter mettere a disposizione i macchinari necessari. «Il cambio di sede e tanto lavoro fatto per nulla, - osserva Loi - ci sentiamo come presi in giro. Nonostante tutto, grazie ai nostri donatori il risultato è buono seppur inferiore al solito». Sabato diversi donatori hanno richiesto i controlli: «Li avrei fatti volentieri - dice Patrizia Mureddu, neo donatrice - ma l’importante è donare il sangue». Davide Grecu è indignato: «Ho letto dei controlli nell’avviso, certo che li avrei fatti. Non è giusto cambiare le carte in tavola».

