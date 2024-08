Niente connessione web né energia elettrica in via Dante 

Corrente e linea telefonica assenti: continuano a Isili i problemi legati ai lavori di installazione della fibra. Da qualche giorno in via Dante, una delle strade più importanti del paese, manca la corrente elettrica, abitazioni private e attività commerciali si trovano a fare i conti con cavi recisi e assenza di luce e connessione internet. «Mercoledì pomeriggio non abbiamo potuto lavorare – raccontano i fratelli Maurizio e Massimo Carcangiu proprietari di un’officina – ieri mattina è stata ripristinata la corrente ma siamo ancora senza internet». Situazione in cui si trovano altri con conseguente rallentamento del lavoro. «Ieri mattina ero senza luce», dice Andrea Pisano, titolare di un'altra attività commerciale della zona. Una situazione analoga era stata denunciata qualche giorno fa richiedendo l’intervento di una ditta per il ripristino della linea. Ieri mattina c’è stato anche il sopralluogo del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune e l’intervento di una ditta che è già a lavoro. «Stiamo monitorando i lavori – assicura il sindaco di Isili Luca Pilia – attraverso l’ufficio tecnico e i vigili, per quanto siano di responsabilità del ministero, ma i cittadini si rivolgono a noi, abbiamo applicato anche delle sanzioni per i lavori fatti male».

