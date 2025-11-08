«Niente compensi all’ex commissaria» 

Scoppia il caso del Consorzio per la pubblica lettura Satta. Dopo sette mesi di incarico e due ricognizioni contabili, all’inizio dell’anno, la commissaria liquidatrice Maria Bonaria Corrias, ex dirigente regionale, si era dimessa, lasciando in sospeso oltre 61 mila euro di compenso ricevuto dall’ente in un conto con i fondi bloccati. Sul tavolo restano i dubbi sulla regolarità del pagamento a un dirigente in pensione, con tanto di richiesta di legittimità alla Corte dei conti. Tutto scoppia col pressing dei revisori che chiedono anche di recuperare 1,6 milioni di euro che il Comune di Nuoro deve ancora trasferire al Consorzio.

I dubbi dei revisori

I primi rilievi arrivano dal collegio dei revisori dei conti, composto da Rafaelina Denti, Anna Carta e Marcello Seddone, che nel verbale del 28 maggio aveva sollevato dubbi sulla legittimità del compenso. Richiamando il decreto legge 95/2012, avevano ricordato che la normativa vieta alla pubblica amministrazione di affidare incarichi retribuiti a soggetti in pensione, invitando il Consorzio a chiedere un parere all’assessorato agli Enti locali.

La risposta ha confermato l’orientamento restrittivo: secondo la Corte dei conti (sezione Puglia) anche gli incarichi di liquidatori entrano nel divieto. L’assessorato ha suggerito di rivolgersi alla sezione sarda della Corte dei conti.

Richiesta non ammessa

Il nuovo commissario del Consorzio Satta, Gianluca Piras, ha inoltrato la richiesta, ma la Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Sardegna l’ha dichiarata inammissibile. Motivo: i consorzi tra enti locali non rientrano tra i soggetti legittimati a chiedere pareri diretti. Possono farlo Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni.

Di fatto, la Corte non è entrata nel merito della vicenda, rimandando ogni decisione a un intervento della Regione o del Cal. Sono loro che devono chiedere il parere.

Fondi congelati

Dopo sette mesi di incarico, la commissaria Corrias aveva completato gli atti di liquidazione, prima di rassegnare le dimissioni nel maggio 2025. I fondi per la sua prestazione già versati sarebbero rimasti congelati su un conto dedicato, in attesa delle determinazioni della Regione. Con l’arrivo di Gianluca Piras, nuovo commissario liquidatore, il collegio dei revisori ha ribadito la necessità di agire, sollecitando l’avvio delle azioni legali per il recupero dei crediti dovuti dagli enti consorziati, in particolare dal Comune e dalla Provincia in liquidazione, per «evitare un ulteriore pregiudizio per l’ente».

Nel mirino soprattutto il Comune chiamato a sbloccare il trasferimento di 1,6 milioni di euro, già liquidato dalla Regione, destinato al pagamento delle quote dovute e mai giunte al Consorzio. Senza risposte, si raccomanda di procedere con azioni legali.

