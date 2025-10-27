Niente cibo in strada a gatti e piccioni 

La parola d’ordine è una sola: mantenere il decoro urbano in tutta la città. Ed è per questo che il regolamento della Polizia urbana prevede tutta una serie di regole da rispettare. A cominciare dal divieto di dare da mangiare ai volatili ma anche di imbrattare le strade con piattini e contenitori di cibo lasciato per i gatti, al di fuori delle colonie e autorizzate e persino stendere panni gocciolanti sulla pubblica via se questo determina la caduta di acqua in strada oltre che di sbattere tappeti e quant’altro, giù dai balconi con il rischio che la polvere vada a finire su chi passa di sotto. Così come è necessario più che mai ancorare e mettere in sicurezza i vasi di fiori per evitare che cadano giù con il vento mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Una serie di norme che se non rispettate mettono a rischio di multe salate.

La novità

Uno dei provvedimenti più attesi è il divieto di dare da mangiare ai piccioni. Ogni giorno nel centro della città soprattutto persone avanti con l’età, gettano bustoni di pane attirando i volatili che invadono poi balconi e attività commerciali, sporcando ovunque con il loro guano. Senza dimenticare che sono portatori di gravi malattie, oltre che di parassiti, e che per giunta il pane è nocivo per loro stessi. Erano stati proprio i titolari di bar e pizzerie nella zona di piazza Sant’Elena a lanciare l’allarme perché i piccioni salgono sui tavoli, beccano il cibo e stanno creando gravi problemi di igiene. Una di loro era Monica Cordeddu del bar Kemu sotto i portici in via Marconi che dice, «Era davvero ora che facessero qualcosa, siamo molto contenti di questo provvedimento. Purtroppo se con le buone maniere non si riesce a risolvere, allora bisogna usare il pugno duro perché è una questione di decoro e di igiene. Poi noi speriamo sempre che prevalga il senso civico e che non ci sia bisogno delle multe». La decisione trova d’accordo anche i cittadini. «È una questione di educazione», commenta Domenico Romeo. «I piccioni portano malattie e non si può avere la città invasa. Tra l’altro fanno i nidi nei balconi, rendendo la vita impossibile ai residenti e questo perché vengono attirati da chi da loro il cibo».

Niente panni stesi

Fa invece un po’ discutere il divieto di stendere i panni sulla pubblica via, se gocciolanti. Chi vuole continuare a mettere lenzuola e asciugamani in balcone deve prima premunirsi di strizzarli. «Questo dei panni stesi mi sembra un po’ eccessivo», dice Peppino Pilleri. «Quando si lava la roba a mano, spesso gocciola ancora? Non è che li puoi stendere dentro casa». Sia per questo che per lo sbattimento dei tappeti, un capitolo del regolamento precisa che «per le abitazioni che non hanno balconi o altre aperture su cortili interni, queste operazioni potranno essere effettuate usando sempre gli accorgimenti necessari per non recare molestia o danno al vicinato e al pubblico». E ancora, «è vietato, a tutela del decoro e per non arrecare disturbo e ridurre la luce naturale dalle finestre, stendere biancheria o panni dalle finestre o sui terrazzi prospicienti vie o piazze pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione però per chi non ha spazio all’interno».

