VaiOnline
Comune.
28 ottobre 2025 alle 00:24

Niente cibo in strada a gatti e piccioni 

Multe anche per chi stende i panni nei balconi esterni: cittadini divisi sulle nuove norme 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La parola d’ordine è una sola: mantenere il decoro urbano in tutta la città. Ed è per questo che il regolamento della Polizia urbana prevede tutta una serie di regole da rispettare. A cominciare dal divieto di dare da mangiare ai volatili ma anche di imbrattare le strade con piattini e contenitori di cibo lasciato per i gatti, al di fuori delle colonie e autorizzate e persino stendere panni gocciolanti sulla pubblica via se questo determina la caduta di acqua in strada oltre che di sbattere tappeti e quant’altro, giù dai balconi con il rischio che la polvere vada a finire su chi passa di sotto. Così come è necessario più che mai ancorare e mettere in sicurezza i vasi di fiori per evitare che cadano giù con il vento mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Una serie di norme che se non rispettate mettono a rischio di multe salate.

La novità

Uno dei provvedimenti più attesi è il divieto di dare da mangiare ai piccioni. Ogni giorno nel centro della città soprattutto persone avanti con l’età, gettano bustoni di pane attirando i volatili che invadono poi balconi e attività commerciali, sporcando ovunque con il loro guano. Senza dimenticare che sono portatori di gravi malattie, oltre che di parassiti, e che per giunta il pane è nocivo per loro stessi. Erano stati proprio i titolari di bar e pizzerie nella zona di piazza Sant’Elena a lanciare l’allarme perché i piccioni salgono sui tavoli, beccano il cibo e stanno creando gravi problemi di igiene. Una di loro era Monica Cordeddu del bar Kemu sotto i portici in via Marconi che dice, «Era davvero ora che facessero qualcosa, siamo molto contenti di questo provvedimento. Purtroppo se con le buone maniere non si riesce a risolvere, allora bisogna usare il pugno duro perché è una questione di decoro e di igiene. Poi noi speriamo sempre che prevalga il senso civico e che non ci sia bisogno delle multe». La decisione trova d’accordo anche i cittadini. «È una questione di educazione», commenta Domenico Romeo. «I piccioni portano malattie e non si può avere la città invasa. Tra l’altro fanno i nidi nei balconi, rendendo la vita impossibile ai residenti e questo perché vengono attirati da chi da loro il cibo».

Niente panni stesi

Fa invece un po’ discutere il divieto di stendere i panni sulla pubblica via, se gocciolanti. Chi vuole continuare a mettere lenzuola e asciugamani in balcone deve prima premunirsi di strizzarli. «Questo dei panni stesi mi sembra un po’ eccessivo», dice Peppino Pilleri. «Quando si lava la roba a mano, spesso gocciola ancora? Non è che li puoi stendere dentro casa». Sia per questo che per lo sbattimento dei tappeti, un capitolo del regolamento precisa che «per le abitazioni che non hanno balconi o altre aperture su cortili interni, queste operazioni potranno essere effettuate usando sempre gli accorgimenti necessari per non recare molestia o danno al vicinato e al pubblico». E ancora, «è vietato, a tutela del decoro e per non arrecare disturbo e ridurre la luce naturale dalle finestre, stendere biancheria o panni dalle finestre o sui terrazzi prospicienti vie o piazze pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione però per chi non ha spazio all’interno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Studenti e pendolari: «Risparmieremo tempo»

Vagoni pieni di passeggeri nelle ore di punta: «L’importante è che rispettino il piano-frequenze» 
Davide Lao
Strade di sangue

Il ponte della tragedia nel mirino della Procura

Un baratro protetto da vecchi tubi arrugginiti, il giovane conducente indagato per omicidio stradale 
Andrea Busia
La manovra

Tassa sulle banche, la linea non cambia

Meloni: con 44 miliardi di profitti, se ne danno 5 per aiutare i deboli va bene 
Il caso

Un altro sito sessista, 50 vittime

Politiche, attrici e giornaliste spogliate online con l’intelligenza artificiale 