Niente chioschi e molte transenne 

A meno di un anno dall’inaugurazione, la passeggiata di viale Buoncammino è già piena di transenne e non c’è traccia dei nuovi chioschi in stile Poetto che avrebbero dovuto renderla più fruibile. Lungo i 400 metri riqualificati dello storico viale panoramico, gelati e aperitivi al tramonto restano un miraggio. Non ci sono neanche i servizi igienici e l’area sportiva all’aperto di piazzetta Marongiu Pernis è off-limits, con gli attrezzi ginnici (nuovi di zecca) ancora imballati e inaccessibili. In abbandono anche la sottostante area cani. Nel frattempo a preoccupare (e non poco) sono le precarie condizioni degli alberi. I pini secchi e pericolanti sono infatti numerosi: alcuni sono stati puntellati, altri transennati. Il risultato è che da due settimane un ampio tratto della passeggiata, all’altezza di via Anfiteatro, è cinto d’assedio da una selva di barriere metalliche. Con i passanti costretti a fare lo slalom.

Pini pericolanti

«Si tratta di una situazione a forte rischio», afferma Federico Palmas, 71 anni, frequentatore abituale del viale, «vengo spesso qui a correre e mi è capitato di vedere ragazzini scavalcare le transenne e arrampicarsi sopra un pino già paurosamente inclinato, con il rischio di farlo crollare del tutto e soprattutto di farsi male. Posizionare transenne non serve, bisogna mettere in sicurezza gli alberi». E la nuova area ginnica? «Sbarrata da quando i lavori di riqualificazione si sono conclusi», si rammarica lo sportivo, «ed è un vero peccato perché se quegli attrezzi fossero a disposizione io li utilizzerei. E come me tanti altri». «La nuova passeggiata è più decorosa, a me piace e infatti ci vengo spesso», sorride seduta su una panchina Rita Fulgheri, 57 anni, «prima era abbandonata, per cui sono contenta. Ma servirebbe qualche servizio, soprattutto per le tante famiglie che vengono qui a passeggiare e ad ammirare il panorama. Magari un chiosco-gelateria o un’area giochi per bambini. Al momento, infatti, non c’è niente».

Chioschi e burocrazia

La passeggiata era stata riaperta al pubblico il 22 dicembre 2023 dopo lavori di riqualificazione durati poco più di un anno e costati 5 milioni di euro. «Per quanto riguarda i chioschi», si apprende dal Comune, «alla fine della precedente consiliatura era stato elaborato con il Dicaar (ndr Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari) un regolamento per la loro installazione. Ora è in corso la conferenza per acquisire le autorizzazioni paesaggistiche, manca solo il parere della Soprintendenza. Una volta approvato il regolamento, si potrà procedere al bando». Al momento, insomma, non c’è una tempistica certa. Le transenne, invece, dovrebbero sparire a breve. «Si sta provvedendo a mettere in sicurezza un pino», riferisce l’assessore ai Lavori pubblici, Yuri Marcialis, «entro una settimana le barriere saranno rimosse».