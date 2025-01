Niente cestini per i rifiuti nelle frazioni 

Cestini per i rifiuti fai-da-te, posizionati da qualche residente di Su Planu nella zona di via Monte Monviso dove di fatto non sono mai stati installati lungo la passeggiata.

Un gesto provocatorio, ma prima di tutto spinto dalla necessità di avere un contenitore dove buttare i rifiuti mentre si passeggia nel percorso verde delimitato da staccionate. «Visto che non ci pensa il Comune di Selargius, ci siamo organizzati noi», dicono alcuni residenti della zona, «almeno non ci sarà la scusa di dover gettare cartacce e plastica perché non ci sono i cestini». Problema più volte segnalato anche nel quartiere di Is Corrias. «Ho perso il conto delle volte che mi sono lamentato in Consiglio comunale chiedendo risposte», dice il capogruppo del Pd in Comune Omar Zaher. «Anche a Is Corrias stiamo pensando di organizzarci noi residenti per acquistare qualche cestino e posizionarlo lungo le strade principali. Mi è stato assicurato più volte che il Comune li stava acquistando e che sarebbero arrivati a breve».

RIPRODUZIONE RISERVATA