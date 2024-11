Niente case popolari, l’ira delle famiglie 

Degrado e rifiuti davanti ai palazzoni di via Lussu - oltre alle condizioni precarie di facciate e dentro alcuni appartamenti - e nuove case popolari attese da anni nella borgata Santa Lucia dove i cantieri sono ancora bloccati. Nel frattempo ci sono cinquanta famiglie circa di Selargius che aspettano quel salto di qualità più volte annunciato, con appartamenti nuovi non più ai margini della città come l’attuale edificio-ghetto costruito negli anni ’80.

La vicenda

Una vicenda che si trascina da anni. Tutto parte con l’accordo quadro - fra Comune e Area - con tanto di finanziamento milionario dal Governo: a carico del Comune la realizzazione del parco lineare, intervento già concluso da anni. Mentre all’agenzia regionale spettava l’intervento di riqualificazione degli alloggi popolari di via Lussu - manutenzione degli appartamenti in primis, ma anche l’arrivo di uffici comunali e una biblioteca - e infine il trasferimento di quattordici famiglie nei nuovi alloggi di via Dessy. Case che però non sono mai state completate: prima il cambio continuo ai vertici di Area, con la conseguenza che il Comune negli anni ha rilasciato diverse concessioni edilizie puntualmente arrivate a scadenza. Poi la modifica del progetto, il nuovo appalto, il via ai lavori e infine il fallimento dell’impresa che si era aggiudicata la gara. Da allora, sette anni fa ormai, è tutto bloccato.

Le proteste

Le lamentele in via Lussu sono all’ordine del giorno. «Basta dare uno sguardo veloce all’esterno dei palazzi ormai fatiscenti», fa notare Graziella Felce, residente in un appartamento di Area. Problemi strutturali, infiltrazioni d’acqua e umidità, ma anche ascensori che spesso non funzionano. «Noi cerchiamo di curare i nostri appartamenti, per il resto Area è da sempre assente». E poi c’è l’emergenza rifiuti, ammassati di fronte fra una decina di carrelli per la spesa probabilmente rubati da qualche supermarket. «Servono telecamere per multare i responsabili», chiede la donna.

La graduatoria

Anche la graduatoria è ferma, dal 2016 non risulta nessun aggiornamento per via della mancanza di case libere da assegnare. Nel frattempo la situazione non è migliorata visto che negli alloggi costruiti a suo tempo da Area non c’è nessuno spazio libero: da via Lussu alle case di Paluna-San Lussorio e Su Planu. «Una situazione non più tollerabile», denuncia Riccardo Cioni dai banchi della minoranza. «Non si può vivere in queste condizioni, e soprattutto serve completare le nuove case per dare risposte ai nostri concittadini che ne hanno bisogno».

Da Area fanno sapere che «si stanno attendendo le valutazioni dei tecnici per le nuove costruzioni di via Dessy e via Cambosu». Nel frattempo anche il sindaco Gigi Concu torna alla carica: «Come amministrazione sollecitiamo ancora una volta Area affinché i lavori nelle case della borgata ripartano quanto prima», dice. «Solo allora si potrà procedere con il trasferimento della famiglie residenti nelle case di via Lussu, lì dove», aggiunge Concu, «serve un importante intervento di riqualificazione per consentire ai residenti di vivere in condizioni decorose e dignitose».

