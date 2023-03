Niente caos dopo lo stop alle auto 

«Un accorgimento che eviterà il caos che si verifica sino a oggi soprattutto nel secondo semaforo di viale Diaz dove i pullman girano a sinistra per via Stazione Vecchia poi immettersi in viale Bonaria», afferma il dirigente comunale della Viabilità Daniele Olla.

Quando sarà completata la segnaletica orizzontale e adeguate le fasi semaforiche, i mezzi del Ctm e dell’Arst che da piazza Matteotti percorrono la corsia preferenziale di via Roma, da piazza Deffenu si immetteranno direttamente in viale Bonaria. Discorso inverso i bus che devono andare nella corsia preferenziale di via Roma.

Una scelta fatta in funzione della prossima chiusura di via Roma lato portici (per la realizzazione del progetto di riqualificazione firmato dall’architetto Stefano Boeri) e per eliminare il congestionamento dei mezzi pubblici in viale Diaz.

Operai, Polizia municipale e ingegneri del Comune si sono messi all’opera di buon mattino nel tratto tra via Stazione Vecchia, via Sonnino e via XX Settembre.

Erano attesi ingorghi, file e bile di automobilisti sull’asfalto. Il primo giorno di rivoluzione del traffico in viale Bonaria è stata ben digerito dai cagliaritani che, a parte lo stupore iniziale, ben si sono adeguati alle novità.

Auto e bus, in pratica, non verranno a contatto. Da ieri, infatti viale Bonaria, da via Stazione Vecchia a via XX Settembre è vietata alle auto private. Chi da viale Diaz vuole arrivare in viale Regina Margherita dovrà arrivare direttamente (senza passare da via Stazione Vecchia e viale Bonaria) al semaforo di piazza Deffenu per poi voltare a destra verso piazza Costituzione.

Nello stesso punto, tra pochi giorni, per consentire agli automobilisti di arrivare in via Roma lato mare, sarà consentita la svolta a sinistra verso via Pirastu in modo che le auto possano poi raggiungere via Campidano e via Roma lato mare.

Ci saranno altre novità, ma saranno annunciate dal sindaco Paolo Truzzu e dall’assessore Alessio Mereu mercoledì dopo aver valutato l’impatto della chiusura di viale Bonaria.

