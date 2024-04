Niente Campo Largo a Bari,  Pd e M5S in ordine sparso  

Bari. Niente accordo a Bari tra Pd e M5s e il Campo largo si spacca. Michele Laforgia, sostenuto da pentastellati e Convenzione, e Vito Leccese da Pd, Verdi e Azione, andranno alle urne separati per sfidarsi con il candidato del centrodestra, il leghista Fabio Romito.

Separati al primo turno, hanno detto, con la promessa però di allearsi in caso di ballottaggio e di collaborare in caso di vittoria finale. «Non vi è altro modo, a questo punto», recita una nota congiunta, «per mobilitare nella sfida elettorale l'intero fronte democratico e progressista impegnato, da mesi, a sostegno dell'uno e dell'altro». Laforgia e Leccese hanno poi precisato che il dialogo non si è mai interrotto.

