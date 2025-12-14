Niente bus per gli anziani, il nuovo cimitero è un miraggio 

La richiesta del Comune di allungare il percorso dei bus fino al nuovo cimitero è stata respinta dall'Arst. La strada, infatti, non è idonea per il passaggio dei pullman. Di fatto, dopo anni dall'apertura, il nuovo cimitero di Serbagusa, lontano dall'abitato oltre un chilometro, per gli anziani che non posseggono un auto è ancora irraggiungibile. Il problema è la strada che dal rione di Santa Maria conduce alla nuova area cimiteriale, stretta e colma di buche. Dopo l'apertura del nuovo cimitero, quella strada (che era di penetrazione agraria), doveva essere allargata, con la realizzazione dei marciapiedi, alberi e l'illuminazione, quindi con l'allargamento di un ponte proprio vicino alla via Aldo Moro.

Finora sono stati realizzati soltanto un marciapiede e l'illuminazione ma l'autobus si ferma in via Aldo Moro. «Abbiamo approntato un progetto di massima da 600 mila euro. – dice l'assessore ai Lavori pubblici, Aldo Demontis – Stiamo chiedendo i finanziamenti necessari alla Regione e al Ministero. Occorrono risorse ingenti, vanno effettuati degli espropri e eliminata la strettoia costituita dal vecchio ponte». L'opera quindi non potrà essere realizzata in tempi brevi e il cimitero per tanti anziani rimane ancora irraggiungibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA