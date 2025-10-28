Niente bus notturni, disagi e proteste 

Si erano illusi che potesse durare per sempre, invece con l’arrivo dell’autunno ricomincia l’incubo per i pendolari quartesi. Gli orari dei bus sono tornati quelli invernali fermandosi alle 23, con buona pace di chi lavora fino a tardi e senza un’auto a disposizione non sa come tornare a casa. Un problema che riguarda sia il centro che il litorale e per risolverlo non sono bastate proteste, petizioni e raccolte di firme promosse anche online.

Gli orari

Eccetto il sabato, quando si viaggia anche la notte per andare incontro ai ragazzi che vogliono andare a divertirsi a Cagliari, si torna ai soliti orari che resteranno in vigore fino a giugno: l’ultima corsa è quella del PF che dal litorale raggiunge Cagliari alle 23.44. Con tutti gli altri mezzi va ancora peggio: il 30 da Cagliari a Quartu viaggia per l’ultima volta alle 22,30 e nel percorso inverso alle 23. Da Cagliari a Flumini ultimo giro con il PF alle 22,50 mentre il PQ da Cagliari a Quartu fa l’ultima corsa alle 22,10 e nel percorso inverso alle 22,50. Non va certo meglio con il QEX la nuova linea diretta Cagliari-Quartu e viceversa che fa gli ultimi viaggi rispettivamente alle 22,55 e alle 23,19.

Il Ctm con le mani legate

E speranze di un cambiamento per ora non ce ne sono. Lo conferma il presidente del Ctm Fabrizio Rodin: «Nell’ambito dell’attuale contratto di servizio non disponiamo di ulteriori margini per incrementare le corse serali verso Quartu», dice. «L’azienda è disponibile a valutare ogni opportunità di potenziamento del servizio qualora la Regione e il Comune ritenessero necessario richiedere un ampliamento delle prestazioni». Il rappresentante del Ctm per il Comune, Franco Turco, conferma: «Siamo consapevoli di questo problema ma non si può aggiungere nemmeno un chilometro se la Regione non lo consente. Adesso dopo 20 anni di solleciti, l’assessora ai Trasporti Barbara Manca sembra capire queste esigenze e speriamo che si possa sbloccare qualcosa».

Gli utenti

A farne le spese sono gli utenti. «Ci sono persone che lavorano e finiscono anche dopo mezzanotte e non sanno come tornare a casa», dice Riccardo Sanna. «Si fermano anche i bus che passano dentro Quartu e non è che uno che lavora in via Marconi può tornare a piedi a Pitz’e Serra o a Quartello con tutti i rischi che questo comporta la notte». Per il litorale a parlare è il presidente del Comitato di Margine Rosso, Emanuele Contu: «La riduzione dei servizi dopo l’estate è un serio disagio. Spesso si dà maggiore importanza ai turisti dimenticandosi le esigenze dei residenti».

