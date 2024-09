Niente bus dopo le lezioni, l’ira dei pendolari 

È proseguita anche ieri la protesta degli studenti dell’istituto “Dionigi Scano” per i disagi che devono sopportare i tanti pendolari che frequentano la scuola. Se negli anni scorsi la riduzione oraria consentiva di utilizzare in tempo i mezzi pubblici per tornare a casa, il ritorno alle classiche lezioni di sessanta minuti, per il momento non accompagnato da un adeguamento degli orari dei mezzi, fa sì che i ragazzi, nei giorni in cui hanno sei ore di lezione, perdano i bus o treni e debbano aspettare i successivi, spesso una o più ore dopo, con rientri a casa che nei casi più estremi avvengono anche alle 19.

Gli appelli

Gli studenti avevano così deciso di inviare lunedì scorso una lettera all’attenzione degli assessorati regionali ai Trasporti e alla Pubblica istruzione, oltre che all’Ufficio scolastico regionale, chiedendo maggiori tutele per affrontare un sereno percorso scolastico. Lo stesso giorno, alcune classi avevano deciso di scioperare. La protesta si è poi allargata ulteriormente e ieri la totalità degli studenti si è recata a scuola ma senza entrare nelle proprie classi, dando vita a un altro sciopero. Gli alunni si sono dapprima ritrovati nella palestra dello Scano, dalla quale però sono stati fatti uscire. La protesta è quindi continuata nel giardino dell’istituto, dove i ragazzi hanno avuto un confronto con la preside Miriam Sebastiana Etzo, senza però arrivare a un punto d’incontro. Successivamente, l’arrivo dei carabinieri ha fatto terminare la manifestazione e tutti hanno fatto rientro a casa.

Accordo vicino

Non sono però cessate le interlocuzioni tra la dirigenza e i rappresentanti degli studenti, e sembra che nel corso della giornata una bozza di accordo sia stata raggiunta. «Dalla prossima settimana dovrebbe entrare in vigore un nuovo orario, composto da lezioni da mezz’ora, mantenendo comunque intatto il monte ore totale», spiega il rappresentante d’istituto Federico Matta. Questo consentirebbe alla scuola di non effettuare due giorni a settimana con sei ore di lezione, bensì quattro giorni con cinque ore e mezza di insegnamenti, consentendo l’uscita dei pendolari in tempo per utilizzare i mezzi pubblici. «La nostra manifestazione non è stata contro la scuola, ma per arrivare a un dialogo e trovare una soluzione”, aggiunge Matta.

Intanto, la dirigente ha fatto sapere con una comunicazione che non saranno previste altre manifestazioni nelle sedi dell’istituto, invocando “la collaborazione delle famiglie affinché sensibilizzino gli studenti a non cogliere provocazioni da parte di “esterni””. Il riferimento è al sit-in che avrà luogo questa mattina davanti allo Scano, organizzato dall’associazione di destra Blocco Studentesco, da cui, comunque, i ragazzi dello Scano fanno sapere di dissociarsi. “Vogliamo che la scuola rimanga imparziale a livello politico, di politica si può parlare in storia, ma senza fare propaganda”, continua il rappresentante degli studenti.

Le altre scuole

Nel frattempo, la protesta si sta allargando ad altre scuole del Cagliaritano, dove si preparano contestazioni. L’abolizione della riduzione oraria, in molti istituti, era arrivata dopo una circolare dell’Ufficio scolastico regionale, che ricordava ai dirigenti scolastici che la riduzione dell’orario senza obbligo di recupero andasse motivata da cause di forza maggiore. Diversamente, il rischio che si corre è andare incontro a un danno erariale.

RIPRODUZIONE RISERVATA