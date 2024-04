Niente buoni pasto, i vigili scioperano 

La pazienza dei sei agenti della polizia municipale di San Gavino è ormai finita. Da troppi anni aspettano il riconoscimento del buono pasto che non arriva tra promesse e continui rinvii. Di qui la decisione di portare all’esterno questa protesta con l’affissione di un enorme striscione appeso all’ingresso del Municipio in piazza Marconi con la scritta “Diritti disattesi da 18 anni: il contratto va rispettato”. Alle promesse non sono seguiti fatti concreti e lo stato di agitazione dei dipendenti della polizia municipale dal primo maggio potrebbe portare a clamorose operazioni di sciopero.

La protesta

Per i vigili urbani da parte dell’amministrazione comunale ci sarebbe stata una totale chiusura mentre anche per i restanti dipendenti pubblici il buono pasto è stato portato a 7 euro ma per 25 anni era rimasto fermo ad appena 5,29 euro e l’adeguamento è stato fatto solo in seguito allo stato di agitazione del personale. «Ogni tentativo di conciliazione – spiegano i vigili urbani – si è bloccato sul muro eretto dagli amministratori. Dopo 25 anni il regolamento dei buoni pasto viene aggiornato ma per gli operatori della polizia locale le porte vengono sbattute in faccia. Tutto questo nonostante questo diritto per la polizia municipale sia previsto dall’articolo 35 comma 10 del contratto nazionale del 2006 e sarebbe dovuto essere doverosamente recepito in sede locale».

Lo sciopero

In Comune ora il clima è di scontro aperto e si annuncia un mese ricco di scioperi ad oltranza per tutti gli eventi, le feste, le processioni e le altre manifestazioni. «Il primo maggio – aggiungono i vigili urbani – faremo lo sciopero in stato di agitazione: ci sarà solo un vigile per una manifestazione che ne richiede quattro. Non potremo garantire la sicurezza e l'assistenza nella viabilità per la manifestazione. Ai successivi eventi daremo 10 giorni di preavviso al prefetto, previsti per legge, e saremo tutti in sciopero». In questo modo si rischia la paralisi per il cento per cento delle manifestazioni anche se verranno garantiti i servizi essenziali per le emergenze da protezione civile come previsto dalla legge».

Il sindaco

Ma il sindaco Carlo Tomasi che mantiene la delega del personale ribadisce di essere disponibile a un confronto aperto: «Dopo tanti anni siamo riusciti ad adeguare il valore del buono pasto che era diventato per i dipendenti comunali non più rinviabile. Con la polizia municipale sono disponibile ad un incontro anche alla presenza del prefetto di Cagliari per trovare una mediazione, ma non ho mai chiuso le porte al dialogo».La Rsu del Comune è solidale con i lavoratori e ribadisce fin d’ora l’impegno nel perseguimento di questo diritto: «Non capiamo le ragioni di questa presa di posizione che continua a escludere gli operatori della polizia locale nonostante la norma nazionale lo preveda da 18 anni. Con questa decisione l’amministrazione comunale dimostra un comportamento di ingiustizia sociale e calpesta il diritto delle pari opportunità stabilito da un contratto che vincola il datore di lavoro alla sua applicazione».

