Niente bonus, commercianti in rivolta 

Contributi per il caro bollette, ma non per tutti. Dal bando de minimis voluto dal Comune di Selargius per aiutare le attività produttive travolte dagli aumenti e dalla crisi economica - e definito da una società esterna - restano escluse diverse categorie di commercianti, con l’inevitabile scia di polemiche fra gli imprenditori e nella politica locale.

La polemica

Sul piatto ci sono 250mila euro da distribuire fra le attività cittadine, risorse comunali annunciate un anno fa. Ma nell’elenco dei destinatari del contributo per i rincari dell’energia elettrica mancano diversi codici Ateco. Fra questi le agenzie di viaggi: «Decisione incomprensibile», commenta Riccardo Cappai, titolare dell’agenzia di via San Lussorio e rappresentante della Confesercenti provinciale di Cagliari, «la nostra attività ha subito come tutte il peso dei rincari, oltre ad essere una delle categorie più colpite nel periodo Covid, ma invece di sostenerci ci escludono dal bando». Salvatore Pintus, dell’agenzia funebre e rivendita di fiori di via San Martino, ha deciso di non chiedere il contributo a fondo perduto «per una questione di principio», spiega, «ci era stato promesso dopo i rincari della Tari dello scorso anno, poi trasformato per l’aumento della corrente elettrica. Non solo: presentare la domanda non è semplice, richiede l’aiuto di un commercialista che va pagato».

Minoranza all’attacco

Un problema segnalato anche dai banchi della minoranza. «Chiediamo di conoscere i criteri che hanno portato la Giunta ad escludere determinate attività», si legge nel documento condiviso dai gruppi di opposizione. «Oltretutto la Giunta avrebbe dovuto prevedere l’assistenza per la compilazione della domanda: che aiuto è se per avere un contributo dovranno pagare un commercialista?», sottolinea Franco Camba. Una mozione a parte l’ha presentata anche il consigliere Mario Tuveri, che - oltre a sollevare il problema dell’esclusione di alcune attività - chiede di eliminare fra i requisiti richiesti quello di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali perché «molte attività produttive, soprattutto a causa della crisi economica, non sono riuscite a pagare nei termini di legge».

La Giunta

L’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu spiega i motivi della scelta dell’esecutivo comunale, e apre a possibili modifiche: «Prima della definizione dei codici Ateco è stata effettuata un’analisi generale, definita attraverso il contatto diretto con gli operatori economici. Ovviamente tutto è perfettibile», dice, «ma di sicuro il bando è stato fatto per andare incontro il più possibile ai piccoli imprenditori selargini. Per quanto riguarda i casi particolari, l'amministrazione è aperta e disponibile all'ascolto e alle eventuali modifiche dell’elenco. Di certo», precisa, «non sarà possibile togliere i vincoli riguardanti l'ammontare del volume d'affari, il numero delle unità lavorative e soprattutto ciò che riguarda il completo pagamento delle imposte locali al Comune».

