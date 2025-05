Niente bomba, c’era droga 

Un carico di cocaina, non di esplosivo. È questo il risultato dell’operazione che ieri mattina ha tenuto impegnati carabinieri, Nucleo investigativo e Unità cinofila. Gli artificieri, giunti di primo mattino nella sede Gls della zona industriale di Elmas, erano tutti bardati, pronti a provvedere a manipolazione, bonifica e disattivazione di un presunto ordigno esplosivo. L’allarme bomba si è rivelato fasullo: casualmente l’inatteso rinvenimento di una partita di droga.

La paura

A lavoro, intorno alle 6,30 in via Michele Giua, c’erano i dipendenti del turno notturno: «Siamo stati avvisati dalle forze dell’ordine - ha raccontato il titolare Calogero Campanella, 58 anni - e ci siamo presi un bello spavento». A metterli in guardia un “allarme bomba” lanciato dai carabinieri, allertati poco prima da una telefonata anonima al 112: «C’è un ordigno nella sede Gls di Elmas».

L’allarme

Dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei carabinieri di Cagliari è stato attivato immediatamente il protocollo di sicurezza: una pattuglia è stata inviata sul posto affiancata dagli artificieri del Nucleo Investigativo e da un’unità cinofila anti esplosivo del Comando Provinciale, mentre altre pattuglie hanno messo in sicurezza l’area. L'edificio della società di spedizioni e quelli circostanti sono stati fatti evacuare per precauzione e i lavoratori tenuti a distanza di sicurezza.

Falso allarme

Artificieri e conduttori cinofili hanno ispezionando i locali interni ed esterni. Intanto i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per individuare l’autore della telefonata, visionando anche le registrazioni degli impianti di videosorveglianza dell’intera area industriale.

La droga

Per fortuna si è trattato di un falso allarme. Nessun ordigno è stato rinvenuto e neutralizzato, ma in compenso per i militari c’è stata una sorpresa inaspettata: i cani della “Dual use” anti esplosivi e antidroga hanno puntato con decisione un collo depositato in un’area di transito. Il pacco, regolarmente etichettato per la spedizione, conteneva un altoparlante con un doppio fondo al cui interno erano stati nascosti sei panetti di cocaina confezionati sottovuoto. E sono scattate le indagini per capire chi siano destinatario e mittente.