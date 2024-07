Niente ballottaggi Casellati: l’elezione sarà a turno unico 

Mattarellum, Rosatellum, Provincellum: sono i tre sistemi elettorali, tutti a turno unico, che la ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati studia in vista della presentazione della legge elettorale da accoppiare alla riforma sul premierato. L’annuncio irrita le opposizioni, che col dem Federico Fornaro definiscono «fumisterie» il nuovo spoiler della ministra e chiedono di presentare piuttosto un disegno di legge.

«Sulla legge elettorale io sto studiando i vari sistemi, dal Mattarellum al Rosatellum al Provincellum. Sono partita da qui per capire come coniugare il principio di rappresentanza con quello di governabilità. Sto pensando a un sistema misto, proporzionale e maggioritario», ha detto la ministra. La riforma del premierato, approvata in Senato e ora all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, sarà applicabile solo dopo che verrà approvata la legge elettorale, e Casellati ha già detto che presenterà il testo a ottobre, quando anche la Camera avrà approvato il premierato. Ma le opposizioni non ci stanno e chiedono che si passi agli emendamenti sul premierato solo dopo che sarà presentata la legge elettorale: «Per come è costruito il premierato - insiste Fornaro - la formula elettorale non è una questione accessoria, perché c’è l’effetto trascinamento; l’elezione diretta del premier porta con sé la maggioranza assoluta a Camera e al Senato».

Lunedì Antonio Tajani aveva indicato al consiglio nazionale di Fi la legge usata per eleggere i presidenti delle Regioni, ai quali basta prendere un voto più degli altri, senza ballottaggio. Un sistema che le opposizioni contestano: tutte le forme di presidenzialismo e di elezione diretta di una carica governativa monocratica implicano il ballottaggio se non si ottiene il 50%. Una percentuale a cui la maggioranza è intenzionata a replicare con il 40%, cioè una soglia che il centrodestra unito raggiunge e che spingerebbe anche le opposizioni a unirsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA