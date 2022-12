Niente bagno, museo chiuso  

Le porte del museo Sanna-Castoldi, nell’uffcio geologico di Montevecchio, sono sprangate da dieci anni esatti perché il locale è senza fogna. E non è il solo. Insieem ai vicini palazzo dell’ex foresteria e l’alloggio dei dirigenti, emblema del glorioso passato minerario del Comune di Arbus, è vittima di un immobilismo che si lamenta senza agire. Tante le opportunità mancate e le problematiche che si trascinano da 20 anni senza soluzione, nonostante i finanziamenti dello Stato e della Regione per oltre due milioni di euro.

Il fallimento

Il museo custodisce la collezione di monili in oro e argento dei padroni della miniera, la famiglia Sanna-Castoldi. Inaugurato nel 2010, ospita anche un ricco patrimonio librario di 400 volumi, anche questi parte della biblioteca dei proprietari della miniera. Tutto chiuso. Eppure nel 2018, l’apertura era apparsa vicina: il Comune trovò i fondi per realizzare la condotta fognaria. Completato il progetto, costato 26 mila euro, i lavori furono affidati tramite una gara pubblica per 184 mila euro. Sgradita sorpresa: soldi spariti, punto e a capo. «Al momento della firma del contratto – racconta il sindaco Paolo Salis – i soldi per eseguire l’intervento, con una variazione di bilancio, l’amministrazione precedente li ha destinati ad altre opere, compresi spettacoli e festicciole. Pensiamo di rimediare col milione di euro che abbiamo avuto dalla Regione per lavori nel vicino caseggiato dell’alloggio dirigenti che dovrà accogliere la Conservatoria delle Coste».

Il Polo

A Montevecchio Sanna-Castoldi non è il solo museo senza fogna e agibilità: accanto c’è l’ex Foresteria che ospita una collezione di minerali, parte proveniente dal territorio circostante, parte dai siti minerari d’Italia e dall’estero. La differenza è una: le porte dei minerali si aprono su appuntamento, a patto che la richiesta arrivi da un gruppo. Le chiavi sono in mano al Ceas di Ingurtosu che gestisce il museo di Pozzo Gal. «Con tutti questi nodi al pettine – commenta il consigliere di minoranza, Agostino Pilia – invece di accelerare, l’amministrazione continua a voltarsi indietro. L’ultima pagina per la salvezza del progetto è nel programma territoriale “Dal mare verso l’interno: gli itinerari del terralbese e del Linas”. Due milioni spettano ad Arbus anche per l’agibilità dei musei minerari. Scadenza a fine anno. Non ho visto né progetti né lavori in corso».