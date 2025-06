Niente bagnino, lido chiuso 

Torretta senza bagnino, si chiudono i 180 ombrelloni dello stabilimento di Torre dei Corsari. Ieri mattina in molti sul litorale della Costa Verde sono rimasti sorpresi di trovare lo stabilimento Beach & Sea chiuso. La decisione è stata presa in seguito ai controlli della Capitaneria di Porto nell’ambito dell’operazione Mare sicuro che ha fatto emergere l’assenza degli operatori addetti al salvataggio. Per il titolare dello stabilimento è scattata la multa e la diffida ufficiale: da qui la necessità di chiudere ombrelloni e lettini nell’attesa di trovare un bagnino.

In Municipio

Il punto è che in piena stagione turistica, la chiusura dell’unico stabilimento sulla spiaggia del villaggio più affollato del litorale di Arbus a causa della mancanza dei bagnini, è diventata un caso del quale è stato subito interessato anche il sindaco Paolo Salis: «Sono stato informato di quanto accaduto e sto facendo di tutto per trovare un bagnino che possa salire in torretta e consentire la riapertura dello stabilimento – racconta il primo cittadino –. Purtroppo, come tutti sappiamo molto bene, non è facile trovare il personale per la stagione estiva. Sto aspettando delle risposte da alcune persone, speriamo che la situazione si possa risolvere entro il weekend per far sì che residenti e turisti possano godere di un servizio importante sul nostro splendido territorio».

La scelta

I controlli della Capitaneria sono stati eseguiti lunedì mattina: gli agenti hanno verificato la documentazione della società e accertato che tutte le dotazioni previste dalla legge fossero presenti. Quando hanno sollevato lo sguardo alla torretta che svetta alta di fronte alle acque cristalline di Torre dei Corsari, tuttavia, hanno visto che a presidiare quello specchio di mare non c’era nessuno. Al titolare, Franco Caddeo, non è rimasto altro da fare che farsi consegnare la multa, prendere nota della diffida ufficiale e, non avendo nessuno al quale affidare il servizio di salvataggio, chiudere i lettini: «Sto cercando un bagnino da giorni, ma purtroppo non sono ancora riuscito a trovarlo. Spero sia una questione di ore».

L’appalto

La difficile ricerca dei bagnini da queste parti, come altrove, non è una novità, è un problema con il quale anche l’amministrazione comunale già lo scorso anno ha dovuto fare i conti per il servizio di salvamento sulle spiagge libere. L’appalto quest’anno è appena stato affidato e i bagnini (quelli in servizio per conto del Comune) prenderanno servizio nelle sei postazioni attive a partire da domani per almeno settanta giorni nelle spiagge di Scivu, Piscinas, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini, Torre dei Corsari, Pistis.

