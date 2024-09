Niente auto, bambini liberi di giocare 

Nessuna auto, nessun rumore di traffico, solo risate e colori. Via Pietro Quesada per un giorno, è diventata molto più di una semplice strada. Davanti alla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Giovanni Lilliu”, bambini e bambine ieri sono stati i veri protagonisti: la città ha compiuto un passo deciso verso un modello di mobilità più sostenibile e sicuro, trasformando questa via nella prima “strada scolastica” della città. Un progetto pilota del Comune che potrebbe ridisegnare l'idea stessa di spazio pubblico.

Disegni colorati

Con le transenne a delimitare la strada, per un giorno il traffico ha lasciato spazio alla fantasia. Genitori e nonni hanno parcheggiato lontano, osservando a distanza le attività che si svolgevano dall'altra parte, mentre i piccoli si muovevano liberi e felici. I primi a uscire sono stati i più grandi, quelli della “sezione dei cinquenni”. In fila ordinata, si sono divisi in gruppo per dare vita a un'esplosione di creatività. Nei quadrati blu, giallo e verde i gessetti colorati hanno preso il posto delle ruote delle auto: cuori viola, nomi scritti in grande, come quello di Vera che occupa lo spazio centrale e poi forme dai colori accesi riempiono ogni angolo.

I più piccoli, entusiasti, si sono uniti presto, con pennelli in mano, per dipingere grandi cartelloni bianchi davanti all’ingresso della scuola. Il rosso, il blu e il verde dominano le tele, i colori preferiti di questi artisti in erba. Più avanti, due classiche “campane” sono state disegnate a terra, ricordando che certi giochi non passano mai di moda, neanche dopo tanti secoli.Non sono mancati i giochi a ostacoli: cerchi colorati, birilli, mattoncini, tutto è pronto per mettere alla prova i giovani partecipanti. Il maestro Franco, con la sua chitarra, ha riempito l’aria con le note di “Pippi Calzelunghe”. Al suono della musica, bambini e bambine corrono e ridono, quando questa si interrompe si fermano, trasformandosi in belle statuine.

Stare insieme

«Abbiamo accolto l’iniziativa con entusiasmo», ha commentato la dirigente scolastica Alessandra Cocco. «Ci piacerebbe che diventasse un modo per vivere insieme anche i momenti oltre la scuola. Potrebbe essere anche la giusta occasione per far passare insieme del tempo ai bambini una volta usciti dalle proprie aule. Spesso si trattengono a giocare in mezzo alle auto, in queste condizioni, invece, i genitori avrebbero la possibilità di stare più tranquilli e loro di divertirsi in sicurezza».È una giornata speciale, unica, ma potrebbe diventare la prima di molte altre. «Vederli giocare, colorare, cantare e ballare è bellissimo così dovrebbero essere gli spazi davanti alle scuole», ha detto l’assessora alla pubblica istruzione, Giulia Andreozzi. «Pensiamo che sia uno dei primi step per riappropriarsi degli spazi urbani e per dimostrare come questi possono diventare spazi di socialità e condivisione», ha aggiunto l’assessore alla viabilità, Yuri Marcialis.

