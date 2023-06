Niente asfalto, cantieri fermi 

Il rifacimento delle strade gruviera è iniziato fra marzo e aprile ma il Comune lo ha dovuto stoppare per non buttare soldi: «Ma non accetteremo inermi che si perda tempo o che si rovinino le strade appena rimesse e nuovo». Succede infatti che enti come Abbanoa, Telecom o gestori della fibra ottica hanno in programma interventi proprio nelle strade da riasfaltare.

L’ultimatum

Il tempo passa, l’amministrazione sollecita ma questi solleciti col passare dei giorni assumono le sembianze degli ultimatum: «Entro settembre – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - dobbiamo terminare i lotti previsti e appaltati: chi dopo quella data riaprirà le strade nuove di zecca per fare interventi programmati già da tempo dovrà pagare l’intero ripristino del manto stradale. Anche alla luce del nuovo regolamento sui ripristini stradali, saremo inflessibili sebbene tutti i giorni si dialoghi con gli enti interessati». Dialogare va bene, porre le cose in chiaro è un altro discorso perché non è la prima volta che strade asfaltate di fresco siano state smantellate poche settimane dopo. L’entusiasmo, infatti, di tre mesi fa quando in varie zone di centro, periferia e frazioni si sono viste le ditta d’appalto stendere tonnellate di bitume in tracciati diventati crateri, si è smorzato quando si è saputo che vari enti avevano in programma dei lavori proprio sulle strade destinate agli interventi comunali, come via Cannas, destinata a interventi di Abbanoa di cui non vi è ancora traccia.

Cantieri fermi

Ma lo stop ai cantieri ha riguardato anche via Risorgimento, via Bramante, via Lucania. «O gli enti intervengono prima di settembre e allora noi poi possiamo procedere tranquillamente a spese nostre con la posa del bitume - analizza l’assessore – oppure noi asfaltiamo ma il ripristino intero sarà a carico degli altri enti». Abbanoa fa sapere che rispetterà il cronoprogramma.

