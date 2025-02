Niente armi, servizi notturni vietati 

Dopo body cam e droni, alla polizia locale di Nuoro arriva la richiesta di contribuire con i propri mezzi e uomini al controllo del territorio ed estendere il servizio serale anche all’orario notturno, oltre le 22. Una necessità chiesta ufficialmente in uno degli ultimi comitati provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma c’è un ostacolo enorme: impossibile fare servizio serale senza un’arma. La polizia locale tiene le pistole chiuse da decenni in una cassaforte a differenza di tutte gli altri colleghi, anche di paesi vicini. Un corpo di polizia locale senza armi, perché mancano un regolamento, un’armeria e i corsi adeguati sulla sicurezza. Ma con agenti chiamati comunque a fare servizio pubblico e interventi potenzialmente a rischio. Il comandante Massimiliano Zurru ammette: «Ci stiamo lavorando, si sta predisponendo un regolamento, è quasi pronto». Ma serve il via libera del Consiglio comunale.

Capoluogo disarmato

Nuoro rappresenta una delle rarissime, se non l’unica, realtà di un corpo di polizia locale di un capoluogo di provincia che non è armato. Questa scelta, se da un lato riflette un modello di sicurezza che privilegia la prevenzione, l’ascolto e la mediazione, dall’altro presenta delle sfide operative, soprattutto nelle situazioni di emergenza o in contesti di ordine pubblico che richiedono un livello di intervento maggiore. Solo un paio di anni fa un sindacato ricordava il limite orario delle 22, in caso di servizio di ordine pubblico in città, anche per i concerti. La mancanza di armi impone limiti e gli agenti non possono estendere il servizio serale a quello notturno, in quanto la presenza armata è ritenuta fondamentale per l’espletamento di determinate funzioni di sicurezza.

Il regolamento

L’uso e la dotazione devono essere ben normati. Un aspetto rilevante è che, per garantire un’adeguata operatività in linea con le necessità moderne, la polizia locale di Nuoro necessita di un regolamento aggiornato che disciplini l’uso delle risorse, l’impiego degli agenti e l’eventuale armamento. Una vicenda che era già emersa anni fa, con il sindaco Andea Soddu, poi si è arenata. Manca un addestramento adeguato che vada oltre la formazione tradizionale e comprenda anche l’uso delle armi da fuoco. Fondamentale l’introduzione di specifiche visite mediche per accertare l’idoneità all’uso delle armi, così come la necessità di avere equipaggiamenti appropriati che potrebbero aprire anche alla dotazione in futuro del teaser.

Pochi agenti

Oltre alla questione dell’armamento, un altro problema è il numero insufficiente di agenti. Ora sono 27 su una pianta organica di 46. La carenza di personale rende difficile coprire tutte le necessità del territorio, in particolare nei turni di notte e durante le emergenze. Per rispondere anche a questa situazione, è stato indetto un concorso per l’assunzione di un agente a tempo indeterminato e tre a tempo determinato: 115 le domande arrivate.

