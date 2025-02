Niente area camper per il 2025 Il bando del Comune va deserto 

Bando deserto, sfuma il progetto del Comune di Arbus di realizzare l’area camper entro la prossima stagione turistica. Scaduti i tempi per la presentazione dell’offerta nel campeggio ultimato un anno fa, nessuna società ha formalizzato una proposta. Se n’è parlato all’ultimo Consiglio comunale, durante l’intervento sulle opere pubbliche.

A sollevare la questione è stato il consigliere di minoranza, Agostino Pila: «Nessuna sorpresa, l’esito della gara era scontato. Gestire una struttura turistica tutto l’anno non è certo vantaggiosa, i camper arrivano solo in estate. Per renderla appetibile propongo di ampliare il bando con altre prestazioni, come la gestione del vicino chiosco e, nella stessa area, anche i servizi cimiteriali. Con la sola sosta si rischia di creare un’area in stato di degrado». Il sindaco, Paolo Salis, assicura: «È imminente un nuovo bando. La novità consiste nei lavori di completamento che stavolta saranno in carico al Comune. Credo sia stata l’assegnazione dell’opera da ultimare a frenare la partecipazione». Il campeggio è stato realizzato 20 anni fa e abbandonato prima di completarlo, mancavano i fondi. L’amministrazione, di fronte ai tanti camperisti dalla sosta selvaggia (con danni all’ambiente), ha accelerato la partenza. Al concessionario spettava il completamento dell’opera, un canone annuale partendo da una base di 1.200 euro, la concessione è per 50 anni. «Resta inteso – conclude Salis – che il bene resta di proprietà del Comune con l’impegno di attivare circuiti virtuosi di sviluppo locale». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA