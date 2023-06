Niente Angelus, è la prima volta 

Roma. Il Papa sta meglio, è senza febbre, e da ieri è passato dalla dieta idrica a quella semiliquida. «I parametri sono regolari, ma sono necessari sforzi minimi e di conseguenza gli è stato chiesto di soprassedere alla celebrazione dell'Angelus domenicale», ha detto, nel punto stampa al Policlinico Gemelli di Roma, il chirurgo Sergio Alfieri, a capo dell’équipe che è intervenuta per risolvere un laparocele addominale.

Nessuno sforzo

Niente saluti dal balconcino del decimo piano dell'ospedale, dunque, né dalla finestra della sua stanza. E neanche un video o un audio da trasmettere. È la prima volta che accade in questo pontificato: anche durante i mesi di isolamento per il Covid Francesco si è fatto vedere dai fedeli, durante la preghiera mariana, attraverso il video. Al Papa i medici e il suo assistente personale, l'infermiere Massimilano Strappetti, hanno chiesto di fare meno sforzi possibili per fare in modo che la cicatrizzazione proceda senza problemi. Perciò «abbiamo chiesto al Papa di trascorrere parte della convalescenza in ospedale», ha aggiunto Alfieri: «Una scelta dettata dalla prudenza», e il Papa «ha acconsentito».

Al di là della permanenza in ospedale, su cui il Papa deciderà giorno per giorno, restano comunque sospese tutte le udienze fino al 18 giugno, mentre per il periodo successivo è tutto confermato. Compresi i viaggi in agenda ad agosto, in Portogallo e Mongolia. «Quando lui ha deciso di operarsi il giorno dopo», martedì 6 giugno quando ha fatto i primi controlli, «ha fatto i suoi calcoli: ad agosto devo andare lì, a novembre lì, mi opero domani, così posso rispettare i miei impegni», ha rivelato ancora il chirurgo. «Dal punto di vista medico lui potrà affrontare, meglio di prima, tutti gli impegni sia all'interno che all'esterno della Santa Sede».

Nessun infarto

Alfieri ha precisato che il Papa non ha mai avuto infarti, come invece era trapelato su alcuni organi di stampa nell'occasione del ricovero di fine marzo. Il medico ha riferito anche che è di «ottimo umore» e che per la sua età sta complessivamente bene: «Ha 86 anni solo sulla carta d'identità». È immaginabile però che Francesco a breve scalpiti per tornare alla vita normale. «Il Papa avrebbe già manifestato il desiderio di riprendere il lavoro», ha fatto sapere infatti il Segretario di Stato Pietro Parolin, a margine dell'incontro con i trenta Premi Nobel organizzato dalla fondazione Fratelli Tutti.

