Niente anestesisti, Traumatologia si ferma 

Negli ultimi due mesi sembrava essere tornati a un barlume di normalità. Invece è bastato il forfait (giustificato ovviamente) di un anestesista e la necessità di dirottare a Cagliari il suo collega, per mandare in tilt poco dopo le 10 cinque interventi. Fra cui quello dell’82enne Luciano Palmas: «Mi era già successo martedì scorso - racconta dal suo lettino di degenza - poi avant’ieri di nuovo ma sino a un minuto prima, quando ero già in sala operatoria, con i medici si scherzava sul fatto che potesse riaccadere: pochi secondi dopo non era più uno scherzo». Era appena successo, infatti, che l’unico anestesista rimasto era stato appena “precettato” a Cagliari per un trasporto d’urgenza. La comunicazione è arrivata quando il paziente e l’équipe erano pronti ad affrontare l’operazione. Di conseguenza saltato pure l’intervento di Giustino Piras, 80 anni, di Sant’Antioco, frattura al femore: «Un digiuno protratto per più di mezza giornata, le analisi per verificare i parametri, i clisteri: un supplizio necessario, ma inutile. E la settimana prossima dovrò ripetere tutto».

Quando Luciano Palmas, pensionato di Portoscuso, caviglia rotta dallo scorso venerdì 17, per due volte s'è visto annullare l’intervento chirurgico un istante prima dell’anestesia, ha iniziato a convincersi che quella data sia davvero premonitrice di sventure.

Lunga attesa

In realtà è tutto nella norma perché i degenti del reparto di Traumatologia del Sirai stanno di nuovo vivendo un fine settimana di disperazione: da due giorni sono saltate ancora una volta tutte le operazioni. La causa è stata l’improvvisa assenza degli anestesisti. Annullati anche interventi con pazienti pronti nel lettino della operatoria e preparati nelle ore precedenti a finire sotto i ferri.

Negli ultimi due mesi sembrava essere tornati a un barlume di normalità. Invece è bastato il forfait (giustificato ovviamente) di un anestesista e la necessità di dirottare a Cagliari il suo collega, per mandare in tilt poco dopo le 10 cinque interventi. Fra cui quello dell’82enne Luciano Palmas: «Mi era già successo martedì scorso - racconta dal suo lettino di degenza - poi avant’ieri di nuovo ma sino a un minuto prima, quando ero già in sala operatoria, con i medici si scherzava sul fatto che potesse riaccadere: pochi secondi dopo non era più uno scherzo». Era appena successo, infatti, che l’unico anestesista rimasto era stato appena “precettato” a Cagliari per un trasporto d’urgenza. La comunicazione è arrivata quando il paziente e l’équipe erano pronti ad affrontare l’operazione. Di conseguenza saltato pure l’intervento di Giustino Piras, 80 anni, di Sant’Antioco, frattura al femore: «Un digiuno protratto per più di mezza giornata, le analisi per verificare i parametri, i clisteri: un supplizio necessario, ma inutile. E la settimana prossima dovrò ripetere tutto».

Nuovi pazienti

E siccome in reparto si sconta anche la carenza di medici (sta dando una mano d’aiuto uno studente universitario specializzando), per consentire venerdì mattina di eseguire il primo e unico intervento chirurgico (cioè prima della sospensione forzata) è stato necessario chiamare un medico da Iglesias. Chiaro che ieri, sabato, gli interventi programmati non sono stati svolti. Men che meno oggi, che è domenica. Se ne riparla a domani ma non è detto che i pazienti in attesa finiscano sotto i ferri subito, perché fra giovedì e venerdì sono arrivati in reparto cinque anziani con femori rotti i quali, a seconda delle valutazioni cliniche, potrebbero avere la precedenza su tutti gli altri.L’azienda sanitaria di Carbonia ha dovuto necessariamente prendere atto della situazione che si sta ripetendo con una certa ciclicità: « La seduta operatoria – spiega la manager Giuliana Campus - è saltata a causa di un’improvvisa emergenza, non ipotizzabile, legata alla necessità di trasportare un paziente: chiaro che persistono le criticità legate alla carenza di anestesisti, non per volontà di questa Azienda per ma l’impossibilità di reperire specialisti da assumere» .

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata