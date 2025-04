Niente alloggi per gli stagionali 

La maggior parte dei lavoratori stagionali reperibili arriva da fuori Ogliastra e persino da oltre Tirreno. Chiedono vitto e alloggio garantito dal datore di lavoro ma è in questa sfera che lievitano le difficoltà: non si trovano case in affitto per sei mesi. Fatta salva qualche (rara) eccezione, gli imprenditori lottano contro un’incognita che fino a qualche anno fa non figurava tra le dinamiche del mercato. Chi ha un’attività stagionale a Tortolì o a Santa Maria Navarrese cerca alloggi ovunque, anche nei piccoli paesi vicini pur di soddisfare la richiesta dei lavoratori e garantire continuità nei servizi. Il rischio, abbastanza elevato, è che i costi extra si ripercuotano sul consumatore finale.

La criticità

La questione riguarda soprattutto le figure più importanti nell’ambito della ristorazione e della ricettività. Far alloggiare dipendenti per sei mesi è un rebus. Come lo è per gli altri cittadini che sondano il mercato alla ricerca di abitazioni per tutto l’anno. Missione impossibile. Sugli stagionali, la preoccupazione monta tra i datori di lavoro: il fenomeno può incidere sulle attività. Ne è consapevole Ivan Puddu, titolare del ristorante Mec Puddu’s e dell’Hen bar di Santa Maria Navarrese che si è rivolto al mercato esterno per ingaggiare barman e altre figure professionali: «Nessuno verrebbe senza un alloggio sicuro. Il problema è una presenza crescente di ristoranti e locali della ristorazione, dove per poter organizzare il lavoro necessita di parecchie figure professionali. Costi alti per le aziende che si ripercuoteranno sui consumatori finali». Secondo l’adagio consolidato che ormai sia sempre il cliente a pagare.

Più investimenti

Chi possiede appartamenti li affitta per brevi periodi durante la stagione turistica in modo da capitalizzare al massimo l’investimento immobiliare. Soffrono di più i piccoli imprenditori, le grandi catene turistiche studiano formula a più ampio respiro. Lo spiega Francesco Bovi, manager del gruppo Bovi’s Hotels: «Il problema esiste. Noi, da sempre, abbiamo avuto alloggi di nostra proprietà dove abbiamo ospitato le figure professionali che arrivavano da fuori perché non si trovavano nel contesto locale. Oggi è ancora più difficile anche perché le esigenze dei lavoratori sono maggiori e le stagioni più lunghe. Noi facciamo costantemente investimenti, sia a Tortolì che a Cardedu, in modo da realizzare alloggi confortevoli per il personale. Sono dei costi importanti che, però, ripagano nel tempo».

