«Niente allarmismi, ma aspettiamo le piogge» 

Nei campi, tra i contadini, c’è la certezza che non sia un momento fortunato. E non solo per i fenomeni climatici negativi, anche se, alla fine, sono quelli che ricadono in modo più diretto sul lavoro della terra. «Il caldo, in Sardegna, incide più che altrove nelle zone dove non c’è un comprensorio irriguo: nell’Oristanese e nel Cagliaritano, bene o male, si va avanti», dice Paolo Corrias, imprenditore orticolo di Oristano. «Certo, c'è preoccupazione nei comprensori dei bacini di piccola entità. Però, per la fase climatica, aspettiamo prima dare un giudizio. C'è da stare attenti di sicuro, tra i grandi, al bacino del Flumendosa, perché è molto sotto rispetto alla media che dovrebbe avere in questo periodo. Nel Tirso, invece, abbiamo acqua a sufficienza». Il problema si pone nelle zone non irrigue: «Quelle votate al grano», prosegue Corrias, «sono tutte in comprensori non irrigui. Il grano di per sé è una coltura che non viene irrigata, ma se non piove è un problema». E poi: «Nelle zone pianeggianti e in quelle collinari come la Marmilla o verso il Montiferru, dove si fanno anche foraggere, che servono per l'alimentazione del bestiame, se non piove è un problema perché manca l’irrigazione». Corrias (e non solo lui) aspetta maggio: «Dobbiamo monitorare la situazione, essere preparati senza fasciarci la testa», chiude: «Le colture cerealicole e foraggere sono quelle che, in questo periodo, soffrono di più. Speriamo che arrivino le precipitazioni, soprattutto sulla costa orientale: c’è ancora poco più di un mese, speriamo invertano questo trend».

