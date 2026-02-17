Niente aiuti per i danni del maltempo 

Con il maltempo che sembra finalmente alle spalle, anche a Monserrato è l’ora della conta dei danni. Per quanto in città non si sia assistito a scenari drammatici come altrove, il ciclone Harry non è stato clemente: il report stilato dagli uffici comunali quantifica circa 200 mila euro di danneggiamenti a strade, parchi ed edifici pubblici. Con un’ulteriore nota di amarezza: il Comune, al momento, non risulta tra quelli che otterranno i fondi straordinari stanziati dal Governo per l’emergenza.

Danni

«Abbiamo subito danni soprattutto alle strade, ma anche infiltrazioni negli impianti sportivi», coinvolta soprattutto la palestra del Comparto 8, «sono caduti otto alberi, per fortuna tutti all’interno dei parchi che nei giorni di allerta erano chiusi, e un pannello pubblicitario in via Porto Botte», spiega il sindaco Tomaso Locci. Sull'asse viario già in sofferenza, particolari problemi sono insorti in via del Redentore e nella rotonda ferroviaria di via Cabras, dove il Comune ha effettuato ripristini tampone in attesa di riparazioni più importanti. Considerata la situazione, anche se le criticità non erano ancora state quantificate economicamente, la Giunta si riuniva il 31 gennaio per dichiarare lo stato di calamità naturale. Eppure, il Comune non figura tra quelli che otterranno la prima tranche di fondi erogati da Roma. Fatto che ha provocato un certo disappunto dalle parti di piazza Maria Vergine, con l’amministrazione che ha subito presentato un'integrazione alla richiesta. «Abbiamo stilato un documento specifico, con una perizia effettuata dai nostri uffici e le fotografie del prima e dopo il passaggio del ciclone», continua Locci. «Sappiamo di non essere gli unici a non essere stati finanziati, perché i fondi erogati dalla Protezione Civile non sono sufficienti per tutti, ma con le integrazioni presentate contiamo di essere inseriti in una seconda tranche».

Arera

Monserrato non risulta neanche nell’elenco dei centri interessati dal provvedimento di Arera per la sospensione di sei mesi del pagamento delle bollette di luce, acqua, gas e rifiuti. «Ci stiamo interfacciando con la Protezione Civile anche per questa questione, che vorremmo recepire. Abbiamo ricevuto segnalazioni di danni anche da privati». Per quanto riguarda alcuni degli scenari più critici, il Comune ha comunque pronti interventi già finanziati. «Via Cabras è peggiorata, ma per fortuna i lavori sono in partenza», conclude il primo cittadino. «Anche sulla palestra del Comparto 8, dato che la situazione si è aggravata, abbiamo bisogno d’aiuto».

