Niente aiuti all’ex bandito 

Nonostante lo Stato gli avesse inflitto una condanna definitiva per sequestro di persona a 28 anni con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici che per la normativa antimafia vieta di ottenere contributi pubblici, anche per l’imprenditoria, quando è uscito di prigione Mario Corria, 62 anni, pastore di Orgosolo che fece parte del commando di banditi che nell’83 rapì l’imprenditore edile nuorese Natalino Cancellu, ha ricevuto aiuti per 150 mila euro di fondi europei. Soldi che, per quella condanna e la normativa antimafia, non avrebbe mai potuto avere. Ma all’uomo è bastato barrare la casellina che «non sussistevano cause di divieto ai sensi della normativa antimafia» per incassare dal 2010 sino al 2020 ben 145 mila 482 euro e 89 centesimi. Soldi che dovranno essere restituiti con gli interessi. A deciderlo la Corte dei conti, dopo un’indagine del Nucleo della Guardia di finanza di Nuoro.

Il sequestro Cancellu

Erano le ore 20 del 15 giugno 1983, quando la Fiat Ritmo di Natalino Cancellu venne bloccata da un gruppo di banditi a poca distanza dal passo di Corr’e Boi nei pressi di Fonni. I sequestratori, una volta fermata l’auto, immobilizzarono e portarono via l’imprenditore. Dopo tre mesi di prigionia, venne pagato un riscatto di 800 milioni di lire. Cancellu fu rilasciato alle 2 del mattino del 6 settembre dello stesso anno lungo la strada tra Fonni e Mamoiada. Mario Corria fu l’unico bandito individuato: ad incastrarlo l’impronta del pollice della sua mano destra nella Ritmo in cui venne bloccato Cancellu. La condanna definitiva dalla Corte d’appello di Cagliari arrivò il 29 gennaio 1987.

La denuncia

Il controllo della Finanza ha permesso di risalire a tutti i finanziamenti pubblici del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale ottenuti da Corria, sia attraverso la presentazione della domanda unica di pagamento, sia relativamente a sostegni al reddito senza averne diritto. Soldi che il pastore aveva chiesto in forza della sua attività di allevatore di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo ad Orgosolo. Secondo le Fiamme gialle, si tratta di un danno erariale perché Corria ha determinato «lo sviamento delle risorse erogate da Agea e Argea dalla funzione pubblica loro impressa, essendo consapevolmente e volontariamente orientata ad un’azione contra legem tradottasi nell’induzione in errore dell’ente erogatore per l’indebito conseguimento dei benefici in oggetto, stante la reticenza serbata nelle comunicazioni fornite all’amministrazione nonostante la conoscenza dell’intervenuta preclusione assoluta all’accesso ai contributi». Tesi accolta dai giudici che sottolineano come «le condizioni erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto» e lo stesso pastore ha «volontariamente e scientemente omesso di dichiarare quanto previsto dalla normativa antimafia». Anche la Procura di Nuoro ha aperto un fascicolo.

